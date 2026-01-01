Déployer Netdata en un clic.
Surveillance d'infrastructure en temps réel avec une granularité d'une seconde, plus de 800 intégrations et zéro configuration requise.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Netdata
Netdata est une plateforme de surveillance d'infrastructure open source et en temps réel qui collecte des milliers de métriques par seconde depuis vos serveurs, conteneurs, applications et services cloud. Contrairement aux piles de surveillance traditionnelles qui nécessitent des couches distinctes de collecte de données, de stockage et de visualisation, Netdata regroupe les trois en un seul agent léger — offrant des tableaux de bord en direct en quelques secondes après le déploiement, sans aucune configuration manuelle nécessaire pour les services courants.
Avec plus de 78 000 étoiles GitHub et 500 millions de téléchargements Docker, Netdata est l'une des solutions de surveillance auto-hébergées les plus largement adoptées. L'exécuter sur votre propre VPS maintient toutes les métriques d'infrastructure privées au sein de votre réseau, avec un contrôle total sur les politiques de rétention, les règles d'alerte et l'accès au tableau de bord.
Caractéristiques principales de Netdata
Granularité métrique d'une seconde
Détecte les pics de CPU, la pression mémoire et les rafales de latence que les intervalles d'interrogation de 10 ou 60 secondes manquent entièrement.
Plus de 800 intégrations détectées automatiquement
Découvre et surveille automatiquement les bases de données, les serveurs web, les files d'attente de messages et les services cloud exécutés sur l'hôte — aucun fichier de configuration n'est nécessaire.
Détection d'anomalies basée sur le ML
Entraîne un modèle d'anomalie par métrique et détecte les schémas inhabituels avant qu'ils ne provoquent des pannes, sans réglage manuel des seuils.
Surveillance des conteneurs Docker
Découvre tous les conteneurs en cours d'exécution via le socket Docker et suit l'utilisation du CPU, de la mémoire, des E/S réseau et du disque par conteneur.
Bibliothèque d'alertes préconfigurée
Livré avec des centaines d'alertes éprouvées couvrant les systèmes d'exploitation, les bases de données et les métriques d'application — actives immédiatement après le déploiement.
Pourquoi exécuter Netdata sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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