Déployer le client NetBird en un clic.
Client VPN maillé basé sur WireGuard qui connecte votre VPS à un réseau privé sécurisé avec des contrôles d'accès zéro confiance.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec NetBird Client
Le client NetBird est une solution VPN moderne qui crée des réseaux superposés basés sur WireGuard entre les appareils sans configuration complexe de serveur. Il établit automatiquement des connexions peer-to-peer avec des fonctionnalités de niveau entreprise, y compris l'intégration SSO, l'authentification multi-facteurs et des politiques d'accès granulaires — le tout géré via un plan de contrôle centralisé sans hub VPN traditionnel.
L'exécution du client NetBird sur votre VPS connecte votre infrastructure cloud à votre réseau NetBird privé, permettant un accès sécurisé et chiffré aux services et ressources sur l'ensemble de votre environnement tout en maintenant les charges de travail sensibles complètement hors de l'internet public et sous votre contrôle total.
Caractéristiques principales de NetBird Client
WireGuard Réseau maillé
Établit automatiquement des tunnels WireGuard directs de pair à pair entre les appareils, offrant une connectivité chiffrée haute performance sans le goulot d'étranglement d'un serveur VPN central.
Contrôle d'accès Zero Trust
Les politiques réseau granulaires déterminent précisément quels appareils et utilisateurs peuvent accéder à quelles ressources, en appliquant le principe du moindre privilège sur l'ensemble de votre infrastructure.
Intégration SSO et MFA
S'intègre avec les fournisseurs d'identité populaires pour l'authentification unique et l'authentification multifacteur, apportant la sécurité d'entreprise à votre réseau privé sans outils supplémentaires.
Traversée NAT automatique
La perforation de NAT intégrée et le repli sur relais assurent une connectivité fiable même lorsque les appareils se trouvent derrière des pare-feu ou un NAT restrictif, ne nécessitant aucune redirection de port manuelle.
Chiffrement résistant aux quantiques
L'intégration optionnelle de Rosenpass ajoute un échange de clés post-quantique à WireGuard, assurant la pérennité de vos tunnels chiffrés face aux menaces émergentes.
Pourquoi exécuter NetBird Client sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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