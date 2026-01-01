Déployer MLflow en un clic.
Plateforme open source pour le suivi des expériences ML, la gestion des modèles et la supervision des applications LLM en production.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec MLflow
MLflow est la plus grande plateforme d'ingénierie d'IA open source, avec plus de 60 millions de téléchargements mensuels. Elle couvre le cycle de vie complet de l'apprentissage automatique : l'enregistrement des paramètres et des métriques d'expériences, la comparaison des exécutions entre différentes configurations, l'enregistrement des modèles pour le déploiement et la gestion de leur progression à travers les environnements de staging et de production. Prise en charge nativement par PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain et des dizaines d'autres frameworks ML via l'autologging, son adoption ne nécessite que des modifications de code minimales.
La version 3 étend MLflow à l'ère des LLM avec le traçage distribué basé sur OpenTelemetry pour les agents et les appels LLM, une évaluation systématique avec plus de 50 juges intégrés, un registre de prompts avec un suivi complet de la lignée, et une passerelle IA qui achemine le trafic entre OpenAI, Anthropic et d'autres fournisseurs avec des limites de débit et des contrôles de coûts. L'auto-hébergement conserve toutes les traces, artefacts et métadonnées de modèle sur l'infrastructure que vous contrôlez.
Caractéristiques principales de MLflow
Suivi des expériences
Enregistrez les paramètres, les métriques, les balises et les artefacts pour chaque exécution d'entraînement. Comparez les expériences côte à côte pour identifier la meilleure configuration de modèle.
Registre de modèles
Gérez de manière centralisée les modèles ML en staging et en production avec l'historique des versions, les flux d'approbation et les contrôles d'accès au niveau de l'équipe.
LLM & Traçage d'agents
Capturez des traces complètes basées sur OpenTelemetry de chaque appel LLM et étape d'agent. Déboguez la latence, les coûts des jetons et la qualité de la sortie en production.
Évaluation des LLM
Effectuer des évaluations systématiques à l'aide de plus de 50 métriques intégrées et de juges LLM. Suivez les régressions de qualité avant qu'elles n'atteignent les utilisateurs en production.
Registre des invites
Versionnez, testez et déployez des invites avec un suivi complet de la lignée. Optimisez automatiquement les invites à l'aide d'algorithmes de pointe pour améliorer les performances des tâches.
Passerelle IA
Acheminer les requêtes LLM entre OpenAI, Anthropic et d'autres fournisseurs via une API unifiée compatible OpenAI avec limitation de débit et contrôles des coûts.
Pourquoi exécuter MLflow sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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