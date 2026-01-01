Déployer MiroFish en un clic.
Moteur de prédiction IA utilisant une simulation d'essaim multi-agents pour prévoir les résultats sociaux et de marché réels.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec MiroFish
MiroFish est un moteur de prédiction IA basé sur le cadre de simulation multi-agents OASIS. Il construit des mondes numériques parallèles peuplés de milliers d'agents IA, chacun doté de personnalités indépendantes, d'une mémoire à long terme alimentée par Zep Cloud et d'une logique comportementale. Les utilisateurs peuvent injecter des événements du monde réel comme données initiales et observer comment les populations simulées réagissent — produisant des prédictions de résultats pour les tendances des médias sociaux, les mouvements du marché et les impacts politiques.
L'auto-hébergement de MiroFish vous offre une puissance de calcul dédiée pour les simulations gourmandes en ressources et maintient les informations commerciales sensibles, les signaux financiers et les analyses pré-lancement entièrement au sein de votre propre infrastructure. Vous conservez également un contrôle total sur la sélection des fournisseurs de LLM et l'optimisation des coûts.
Caractéristiques principales de MiroFish
Simulation multi-agents
Des milliers d'agents d'IA dotés de personnalités uniques et d'une mémoire persistante interagissent dans des mondes numériques parallèles, produisant des dynamiques sociales émergentes.
Modélisation de plateforme sociale
Simule des environnements de type Twitter et Reddit avec publication, commentaire, suivi et republication pour refléter le comportement réel des plateformes.
Commandes de la vue d'ensemble
Injectez des variables et des événements d'actualité d'un point de vue omniscient pour observer comment la population simulée réagit en temps réel.
Rapports automatisés
Les rapports d'analyse générés par l'IA résument les résultats et les prédictions des simulations, réduisant ainsi l'interprétation manuelle des interactions complexes entre agents.
Backend LLM flexible
Fonctionne avec OpenAI ou tout fournisseur compatible avec l'API OpenAI, vous permettant d'échanger des modèles pour équilibrer la qualité de la simulation et le coût.
Pourquoi exécuter MiroFish sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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