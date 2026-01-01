MindsDB est une plateforme d'IA open source qui intègre l'apprentissage automatique directement dans votre infrastructure de base de données existante via SQL. Au lieu de construire des pipelines ML séparés, vous créez, entraînez et interrogez des modèles prédictifs avec la syntaxe SQL standard à partir de vos données PostgreSQL, MySQL ou MongoDB. Il prend en charge l'AutoML, la prévision de séries chronologiques, la classification et les intégrations avec OpenAI, Hugging Face et d'autres fournisseurs d'IA.

Le déploiement de MindsDB sur votre propre VPS maintient les données d'entraînement et les artefacts de modèle au sein de votre infrastructure, fournit des ressources dédiées pour l'entraînement des modèles et élimine les coûts cloud par prédiction — rendant l'IA accessible aux équipes de données à un coût fixe prévisible.