Déployer MaxKB avec une installation en un clic.
Plateforme RAG open source pour créer des agents IA capables de gérer des bases de connaissances à partir de vos documents et sources de données.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec MaxKB
MaxKB est une plateforme open source pour la création d'agents IA de base de connaissances d'entreprise, alimentés par la génération augmentée par récupération (RAG). Elle traite les fichiers PDF, Word, Excel, Markdown et HTML en embeddings vectoriels et les connecte à l'LLM de votre choix — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, ou un modèle local. Un moteur de flux de travail visuel permet aux équipes de déployer des agents de questions-réponses intelligents sans écrire de code.
L'auto-hébergement de MaxKB sur votre propre VPS maintient les documents propriétaires, les interactions client et les connaissances commerciales entièrement au sein de votre infrastructure, éliminant les coûts cloud par requête tout en vous donnant un contrôle total sur la sélection du modèle et la confidentialité des données.
Caractéristiques principales de MaxKB
Questions-réponses optimisées par RAG
Traite automatiquement les documents en embeddings vectoriels pour des réponses précises et basées sur la source à des requêtes complexes.
Ingestion multi-format
Importe les fichiers PDF, Word, Excel, Markdown, HTML et le texte brut — ainsi que l'exploration web pour créer des bases de connaissances à partir de contenu en ligne.
Flexibilité du modèle
Fonctionne avec OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, et les modèles hébergés localement afin que vous puissiez choisir la solution la mieux adaptée en termes de coût et de confidentialité.
Moteur de flux de travail visuel
Orchestrez des processus d'IA en plusieurs étapes et intégrez des agents dans les systèmes de service client ou de RH sans écrire de code.
Intégration API
Une API REST complète et des extraits d'intégration facilitent l'ajout de l'agent IA à n'importe quel site web ou application existant.
Pourquoi exécuter MaxKB sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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