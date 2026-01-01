Mafl est une page d'accueil open-source conçue pour les personnes qui gèrent plusieurs services auto-hébergés et souhaitent un point de départ rapide et sans distraction. L'intégralité de la mise en page est décrite dans un seul fichier de configuration YAML, de sorte que le tableau de bord est reproductible, géré par version et trivial à sauvegarder avec le reste de votre pile.

L'auto-hébergement de Mafl sur votre propre VPS conserve chaque marque-page, clé API et intégration sur une infrastructure que vous contrôlez. Toutes les requêtes tierces pour les widgets de service sont acheminées via le backend Mafl, de sorte que les identifiants et les métadonnées ne fuient jamais vers le navigateur ou vers des fournisseurs de tableaux de bord externes.