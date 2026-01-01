Déployer Mafl en une installation en un clic.
Page d'accueil auto-hébergée minimaliste qui organise chaque service, lien et tableau de bord que vous utilisez derrière un seul onglet.
Choisissez un forfait VPS pour Mafl
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Mafl
Mafl est une page d'accueil open-source conçue pour les personnes qui gèrent plusieurs services auto-hébergés et souhaitent un point de départ rapide et sans distraction. L'intégralité de la mise en page est décrite dans un seul fichier de configuration YAML, de sorte que le tableau de bord est reproductible, géré par version et trivial à sauvegarder avec le reste de votre pile.
L'auto-hébergement de Mafl sur votre propre VPS conserve chaque marque-page, clé API et intégration sur une infrastructure que vous contrôlez. Toutes les requêtes tierces pour les widgets de service sont acheminées via le backend Mafl, de sorte que les identifiants et les métadonnées ne fuient jamais vers le navigateur ou vers des fournisseurs de tableaux de bord externes.
Caractéristiques principales de Mafl
Configuration YAML
Définissez des groupes, des services, des thèmes et des widgets dans un seul fichier config.yml que vous pouvez gérer par version et répliquer dans différents environnements.
Widgets de services en direct
Les cartes interactives affichent des données en temps réel telles que la météo, les informations IP et les intégrations personnalisées sans exposer les clés API au navigateur.
Thèmes personnalisés
Basculez entre les thèmes fournis ou concevez le vôtre pour l'adapter à votre marque et partagez-le avec la communauté.
Interface utilisateur multilingue
Livré avec l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le français, le russe, le chinois, et plus encore, détecté automatiquement depuis le navigateur du visiteur.
Icônes Iconify et icônes emoji
Choisissez parmi plus de 200 000 icônes vectorielles Iconify, n'importe quel emoji, une URL distante ou une image stockée localement pour chaque tuile de service.
PWA installable
Ajoutez Mafl à votre téléphone ou à votre ordinateur de bureau en tant qu'application web progressive pour une expérience de lancement instantanée, similaire à une application.
Pourquoi exécuter Mafl sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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