Déploiement de Logto en un clic.
Plateforme complète d'identité et d'authentification avec prise en charge d'OAuth 2.0, d'OIDC et du SSO d'entreprise.
Choisissez un forfait VPS pour Logto
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Logto
Logto est une plateforme moderne de gestion des identités et des accès qui fournit une infrastructure d'authentification complète pour les applications web, mobiles et API. Elle implémente nativement OAuth 2.0, OpenID Connect et SAML, avec des composants d'interface utilisateur de connexion pré-intégrés, des intégrations de connexion sociale, l'authentification multifacteur (MFA) et le contrôle d'accès basé sur les rôles — afin que les équipes puissent ajouter une authentification de qualité production sans avoir à la construire de toutes pièces.
L'auto-hébergement de Logto sur votre VPS vous offre un nombre illimité d'utilisateurs à un coût fixe, une souveraineté totale sur les données d'identification et de session, et la flexibilité nécessaire pour répondre aux exigences de résidence des données ou de conformité que les services d'authentification tiers ne peuvent pas satisfaire.
Caractéristiques principales de Logto
OAuth 2.0 et OIDC
Protocoles standard de l'industrie pour sécuriser les applications et les API sans écrire de logique d'authentification personnalisée.
Intégrations de connexion sociale
Ajoutez Google, GitHub, Microsoft et des dizaines d'autres fournisseurs sociaux à n'importe quelle application avec une configuration minimale.
Authentification multifacteur
Protégez les comptes avec l'authentification multifacteur TOTP, SMS et OTP par e-mail et les flux de connexion sans mot de passe.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Définissez les rôles, les autorisations et les portées pour contrôler précisément ce à quoi chaque utilisateur ou application peut accéder.
Gestion de l'organisation
Prend en charge les applications SaaS multi-locataires avec des structures d'organisation et d'équipe intégrées, avec un SSO par organisation.
Pourquoi exécuter Logto sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.