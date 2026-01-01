Déployer LocalAI en un clic.
Serveur d'inférence auto-hébergé, compatible avec l'API OpenAI, qui exécute des LLM, la génération d'images et la transcription audio sur votre propre matériel.
Choisissez un forfait VPS pour LocalAI
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LocalAI
LocalAI est une alternative gratuite et open-source à l'API OpenAI qui s'exécute entièrement sur votre propre infrastructure. Il implémente la spécification de l'API REST d'OpenAI, de sorte que toute application conçue pour OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen et des centaines d'autres — peut passer à LocalAI en modifiant une seule URL de point de terminaison sans nécessiter de modifications de code. Il prend en charge les modèles linguistiques via llama.cpp, la génération d'images via Stable Diffusion et la transcription audio via Whisper, le tout servi à partir d'un seul conteneur avec une galerie de modèles intégrée et une interface utilisateur de chat.
L'auto-hébergement de LocalAI signifie que vos invites, vos réponses et votre contenu généré ne quittent jamais votre serveur. Il n'y a pas de coûts par jeton, pas de limites de débit et aucune dépendance à la disponibilité d'API tierces — ce qui le rend pratique pour les charges de travail sensibles à la confidentialité et les déploiements de production soucieux des coûts.
Caractéristiques principales de LocalAI
Compatible avec l'API OpenAI
Intégrez-le en remplacement des appels d'API OpenAI sans modifier le code de l'application — il suffit de mettre à jour l'URL de base et de changer la clé API.
Inférence multimodale
Exécuter des modèles linguistiques, la génération d'images (Stable Diffusion) et la transcription audio (Whisper) à partir d'un seul serveur sous une API unifiée.
Galerie de modèles intégrée
Parcourez, téléchargez et activez des modèles préconfigurés via l'interface utilisateur web sans écrire de fichiers de configuration ni exécuter de commandes CLI.
Fonctionnement uniquement CPU
Fonctionne sur du matériel VPS standard sans exigences de GPU — l'accélération GPU est prise en charge lorsqu'elle est disponible, mais jamais requise.
Sans frais de jetons
Inférence illimitée sans tarification par requête, quotas d'utilisation ou facturation — votre seul coût est le VPS qui l'exécute.
Pourquoi exécuter LocalAI sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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