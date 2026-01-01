LocalAI est une alternative gratuite et open-source à l'API OpenAI qui s'exécute entièrement sur votre propre infrastructure. Il implémente la spécification de l'API REST d'OpenAI, de sorte que toute application conçue pour OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen et des centaines d'autres — peut passer à LocalAI en modifiant une seule URL de point de terminaison sans nécessiter de modifications de code. Il prend en charge les modèles linguistiques via llama.cpp, la génération d'images via Stable Diffusion et la transcription audio via Whisper, le tout servi à partir d'un seul conteneur avec une galerie de modèles intégrée et une interface utilisateur de chat.

L'auto-hébergement de LocalAI signifie que vos invites, vos réponses et votre contenu généré ne quittent jamais votre serveur. Il n'y a pas de coûts par jeton, pas de limites de débit et aucune dépendance à la disponibilité d'API tierces — ce qui le rend pratique pour les charges de travail sensibles à la confidentialité et les déploiements de production soucieux des coûts.