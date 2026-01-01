Déployer la recherche approfondie locale en un clic.
Assistant de recherche IA auto-hébergé qui exécute des flux de travail de recherche approfondie itératifs à l'aide de fournisseurs LLM cloud.
Choisissez un forfait VPS pour Local Deep Research
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Local Deep Research
Local Deep Research est un assistant de recherche IA open-source avec plus de 7 200 étoiles GitHub qui exécute des flux de travail de recherche en plusieurs étapes sur votre propre infrastructure. Il planifie des requêtes, rassemble des sources sur le web, comble les lacunes et produit des rapports cités — le même modèle que les produits de recherche approfondie commerciaux, mais avec un contrôle total sur le modèle et les moteurs de recherche qui effectuent le travail.
Ce déploiement connecte Local Deep Research à votre fournisseur LLM cloud préféré — OpenRouter, OpenAI, Anthropic, ou tout point de terminaison compatible OpenAI — et est livré avec SearXNG comme backend de recherche respectueux de la vie privée, de sorte que les requêtes de recherche et les sources agrégées restent sur votre VPS tandis que l'inférence du modèle s'exécute auprès du fournisseur de pointe de votre choix.
Caractéristiques principales de Local Deep Research
Recherche approfondie itérative
Planifie les requêtes, assure le suivi des lacunes et agrège les sources en rapports structurés avec des citations, plutôt que de fournir des réponses ponctuelles.
Fournisseurs de LLM dans le cloud
Fonctionne avec OpenRouter, OpenAI, Anthropic et tout point de terminaison compatible OpenAI — changez de fournisseurs et de modèles depuis l'interface utilisateur web sans redémarrer le conteneur.
Backend de recherche privé
Livré avec SearXNG afin que les requêtes de recherche soient agrégées à partir de dizaines de moteurs de recherche sans les exposer à des traqueurs commerciaux.
Vos données restent en place
L'historique de recherche, les rapports générés et la configuration résident sur votre VPS — seuls les appels d'inférence de modèle quittent le serveur, chiffrés en transit vers le fournisseur que vous avez choisi.
Rapports cités, exportables
Chaque affirmation est liée à sa source afin que les rapports puissent être examinés, vérifiés et exportés pour une utilisation ultérieure.
Configuration web
Les fournisseurs de modèles, les clés API et les paramètres de recherche sont gérés via la page de paramètres intégrée — pas de modification des fichiers de configuration sur le serveur.
Pourquoi exécuter Local Deep Research sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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