Déployer LobeChat en un clic.
Interface de chat IA open-source moderne prenant en charge OpenAI, Anthropic, Ollama et plus de 20 autres fournisseurs de LLM.
Choisissez un forfait VPS pour LobeChat
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LobeChat
LobeChat est un framework de chat IA open-source et raffiné, avec plus de 75 000 étoiles sur GitHub, qui offre une expérience similaire à ChatGPT tout en vous permettant de vous connecter à n'importe quel fournisseur de LLM de votre choix. Il prend en charge OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama et des dizaines d'autres — le tout à partir d'une interface unifiée avec gestion des conversations, plugins, téléchargement de fichiers et prise en charge vocale.
L'auto-hébergement de LobeChat signifie que vos clés API restent sur votre propre infrastructure, que les données de conversation ne sont jamais enregistrées par une plateforme tierce et qu'un code d'accès maintient votre instance privée. L'architecture légère, uniquement côté client, ne nécessite aucune base de données, fonctionnant efficacement aux côtés d'autres services sur le même VPS.
Caractéristiques principales de LobeChat
Plus de 20 fournisseurs de LLM
Connectez-vous à OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama, et plus encore sans changer d'applications ou gérer des interfaces séparées.
Écosystème de plugins
Étendez le chat avec la recherche web, l'exécution de code, la génération d'images et d'autres fonctionnalités grâce au système de plugins intégré.
Support Fichier et Vision
Téléchargez des documents et des images pour analyse par des modèles de vision directement dans la conversation.
Assistants IA personnalisés
Créez des personas d'IA réutilisables avec des invites système personnalisées et des paramètres de modèle pour des tâches ou des flux de travail spécifiques.
Interactions vocales
Utilisez la synthèse vocale et la reconnaissance vocale pour des conversations mains libres avec n'importe quel fournisseur de LLM connecté.
Pourquoi exécuter LobeChat sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.