Déployer LiteLLM en un clic.
Passerelle IA unifiée offrant un accès API compatible OpenAI à plus de 100 LLM de n'importe quel fournisseur.
Choisissez un forfait VPS pour LiteLLM
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LiteLLM
LiteLLM est une passerelle IA open source qui offre à chaque LLM la même API compatible OpenAI, permettant ainsi à vos applications de basculer entre OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock et plus de 100 autres fournisseurs sans modification de code. Elle gère l'équilibrage de charge, le basculement automatique, la gestion des clés API virtuelles, le suivi des dépenses et la limitation de débit à partir d'une interface d'administration unique.
L'auto-hébergement de LiteLLM permet de conserver vos clés API et vos données d'utilisation au sein de votre propre infrastructure, élimine les limitations et plafonds de débit des services proxy partagés, et offre à votre équipe un plan de contrôle centralisé pour toute l'utilisation des LLM — ce qui est essentiel pour les organisations gérant les coûts et la conformité de l'IA à grande échelle.
Caractéristiques principales de LiteLLM
Plus de 100 fournisseurs de LLM
Accédez à OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock et des dizaines d'autres via un point de terminaison d'API unifié unique.
Équilibrage de charge et basculement
Répartir les requêtes entre plusieurs fournisseurs et basculer automatiquement vers des solutions de secours lorsqu'un fournisseur est indisponible.
Suivi des dépenses & Budgets
Surveillez les coûts des LLM en temps réel et définissez des limites budgétaires par utilisateur ou par équipe pour éviter les dépenses API incontrôlées.
Gestion des clés virtuelles
Délivrez des clés API virtuelles à portée définie aux équipes et aux applications avec des contrôles d'accès granulaires et un suivi d'utilisation.
Routage avancé
Acheminez les requêtes en fonction du coût, de la latence ou de règles personnalisées pour toujours utiliser le meilleur modèle pour chaque type de requête.
Pourquoi exécuter LiteLLM sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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