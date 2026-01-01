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Cadre de génération augmentée par récupération simple et rapide combinant la recherche vectorielle avec des graphes de connaissances pour l'analyse de documents complexes.

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec LightRAG

LightRAG est un framework de génération augmentée par récupération léger conçu pour analyser des documents complexes dans des domaines tels que le droit, la santé et la finance. Il comble le fossé entre le RAG basé sur les vecteurs et le RAG basé sur les graphes en gérant les graphes de connaissances et les embeddings vectoriels ensemble dans une architecture unique à double niveau, réduisant considérablement les appels LLM requis à la fois lors de l'indexation et de la requête par rapport aux implémentations GraphRAG basées sur des rapports communautaires.

L'auto-hébergement de LightRAG sur votre propre VPS maintient vos documents, embeddings et graphe de connaissances entièrement sous votre contrôle. Connectez-vous à OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic ou à tout endpoint compatible OpenAI, et mettez à jour les bases de connaissances de manière incrémentielle sans reconstruire l'index global — ainsi les données dynamiques restent à jour sans coûts de retraitement exorbitants.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de LightRAG

Récupération à double niveau

Les embeddings vectoriels et les entités de graphe de connaissances se combinent en un seul pipeline, surpassant la recherche vectorielle plate pour le raisonnement inter-documents tout en maintenant les coûts d'indexation bas.

Mises à jour incrémentielles des connaissances

De nouveaux documents fusionnent dans le graphe existant sans reconstruire l'index global, de sorte que les données dynamiques restent à jour sans retraitement coûteux.

Prise en charge de plusieurs fournisseurs de LLM

Connectez-vous à OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock, ou à tout point de terminaison compatible OpenAI sans réécrire les invites ni réindexer vos documents.

Cinq modes de requête

Basculez entre les stratégies de récupération Naive, Locale, Globale, Hybride et Mixte pour adapter la complexité de la requête aux exigences de latence et de coût.

Interface utilisateur web intégrée

Tableau de bord basé sur un navigateur pour l'ingestion de documents, l'exécution de requêtes et la visualisation interactive du graphe de connaissances généré.

API REST pour les intégrations

Les points de terminaison REST authentifiés vous permettent d'intégrer LightRAG dans des applications existantes et d'automatiser les pipelines d'ingestion de documents.

Pourquoi exécuter LightRAG sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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