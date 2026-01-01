LibreChat est une alternative à ChatGPT auto-hébergée avec plus de 15 000 étoiles GitHub qui vous offre une interface unique et soignée pour interagir avec plusieurs fournisseurs d'IA. Il prend en charge les modèles OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI et les modèles hébergés localement via Ollama — le tout à partir d'un seul déploiement, sans avoir à jongler entre les différents tableaux de bord des fournisseurs.

Ce modèle regroupe la pile complète de LibreChat : MongoDB pour le stockage des conversations, MeiliSearch pour la recherche en texte intégral de l'historique des discussions, et une base de données vectorielle PostgreSQL pour les requêtes de documents RAG. L'exécuter sur votre propre VPS maintient les conversations sensibles sur votre infrastructure tout en vous donnant un contrôle total sur les clés API, l'accès utilisateur et la gestion des coûts.