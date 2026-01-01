Déployer LibreChat en un clic.
Plateforme de chat IA open-source offrant une interface unifiée pour OpenAI, Anthropic, Google Gemini et les modèles locaux.
Choisissez un forfait VPS pour LibreChat
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LibreChat
LibreChat est une alternative à ChatGPT auto-hébergée avec plus de 15 000 étoiles GitHub qui vous offre une interface unique et soignée pour interagir avec plusieurs fournisseurs d'IA. Il prend en charge les modèles OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI et les modèles hébergés localement via Ollama — le tout à partir d'un seul déploiement, sans avoir à jongler entre les différents tableaux de bord des fournisseurs.
Ce modèle regroupe la pile complète de LibreChat : MongoDB pour le stockage des conversations, MeiliSearch pour la recherche en texte intégral de l'historique des discussions, et une base de données vectorielle PostgreSQL pour les requêtes de documents RAG. L'exécuter sur votre propre VPS maintient les conversations sensibles sur votre infrastructure tout en vous donnant un contrôle total sur les clés API, l'accès utilisateur et la gestion des coûts.
Caractéristiques principales de LibreChat
Accès IA multi-fournisseurs
Connectez les modèles OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI et Ollama locaux et basculez entre eux dans une seule session de chat.
Requêtes de documents RAG
Téléchargez des documents et interrogez-les avec n'importe quel modèle d'IA connecté en utilisant le pipeline de récupération intégré alimenté par pgvector.
Recherche de conversation
Retrouvez instantanément les discussions passées grâce à la recherche en texte intégral propulsée par MeiliSearch sur l'ensemble de votre historique de conversations.
Gestion des utilisateurs
Enregistrer plusieurs utilisateurs avec connexion par e-mail/mot de passe, gérer l'accès aux clés API de manière centralisée et suivre la consommation de jetons par utilisateur.
Confidentialité totale garantie
Toutes les conversations IA et les documents téléchargés restent sur votre VPS — aucune collecte de données par des tiers au-delà des API des fournisseurs d'IA que vous choisissez.
Pourquoi exécuter LibreChat sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.