Déployer Letta en une installation en un clic.
Cadre open-source pour la création d'agents d'IA avec état, dotés d'une mémoire persistante, qui apprennent et s'améliorent au fil du temps.
Choisissez un forfait VPS pour Letta
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Letta
Letta est un framework open-source pour créer des agents IA dotés d'une mémoire à long terme, leur permettant d'apprendre des conversations et de s'améliorer au fil du temps. Contrairement aux chatbots sans état, les agents Letta conservent des blocs de mémoire qui persistent entre les sessions, rappellent les préférences de l'utilisateur et adaptent leur comportement en fonction de l'expérience accumulée.
L'auto-hébergement de Letta sur votre VPS vous donne un contrôle total sur les données et la mémoire de l'agent, élimine les coûts d'API par requête pour la gestion de la mémoire, et vous permet d'intégrer n'importe quel fournisseur de LLM — d'OpenAI et Anthropic aux modèles Ollama hébergés localement — sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Caractéristiques principales de Letta
Mémoire persistante de l'agent
Les agents conservent le contexte entre les sessions à l'aide de blocs de mémoire structurés, de sorte qu'ils n'oublient jamais les conversations passées ou les préférences de l'utilisateur.
Prise en charge des LLM multi-fournisseurs
Connectez-vous à OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama, et bien plus encore — changez de modèles sans modifier la logique de votre agent.
API REST et SDK
API REST complète avec des SDK Python et TypeScript pour l'intégration d'agents à état dans n'importe quelle application ou flux de travail.
Orchestration multi-agents
Créez des pipelines complexes avec communication d'agent à agent, mémoire partagée et exécution coordonnée des tâches.
Exécution de l'outil
Les agents peuvent appeler des outils personnalisés et exécuter du code dans des environnements isolés pour agir sur le monde réel.
Auto-correction de la mémoire
Les agents mettent à jour leurs propres blocs de mémoire en temps réel, permettant une auto-amélioration continue et un comportement adaptatif.
Pourquoi exécuter Letta sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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