Letta est un framework open-source pour créer des agents IA dotés d'une mémoire à long terme, leur permettant d'apprendre des conversations et de s'améliorer au fil du temps. Contrairement aux chatbots sans état, les agents Letta conservent des blocs de mémoire qui persistent entre les sessions, rappellent les préférences de l'utilisateur et adaptent leur comportement en fonction de l'expérience accumulée.

L'auto-hébergement de Letta sur votre VPS vous donne un contrôle total sur les données et la mémoire de l'agent, élimine les coûts d'API par requête pour la gestion de la mémoire, et vous permet d'intégrer n'importe quel fournisseur de LLM — d'OpenAI et Anthropic aux modèles Ollama hébergés localement — sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.