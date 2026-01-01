Langflow est une plateforme low-code open source qui permet aux développeurs et aux équipes de créer des applications basées sur l'IA via un canevas visuel. Connectez des LLM, des bases de données vectorielles, des API et des sources de données en glissant-déposant des composants — aucun code passe-partout n'est requis. Il prend en charge OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini et les modèles hébergés localement, ce qui facilite la création de chatbots, de pipelines RAG et de flux de travail multi-agents.

Héberger Langflow sur votre propre VPS maintient les flux de travail IA et les données de conversation sur une infrastructure que vous contrôlez, éliminant la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur et garantissant que les documents sensibles traités via les pipelines RAG ne quittent jamais votre environnement. Ce template inclut PostgreSQL pour une persistance fiable des flux, des utilisateurs et de l'état de l'application.