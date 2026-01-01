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Plateforme d'étiquetage de données open source pour l'annotation de texte, d'images, d'audio, de vidéo et de données de séries temporelles pour les modèles d'apprentissage automatique.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Label Studio

Label Studio est la plateforme d'étiquetage de données open source la plus populaire, avec plus de 27 000 étoiles GitHub, prenant en charge l'annotation pour tous les principaux types de données — texte, images, audio, vidéo, HTML, séries chronologiques et combinaisons multimodales. Les équipes l'utilisent pour créer des ensembles de données d'entraînement de haute qualité avec des modèles d'étiquetage personnalisables, une annotation assistée par ML et des métriques d'accord inter-annotateurs.

L'auto-hébergement de Label Studio sur votre propre VPS maintient les données d'entraînement sensibles — images médicales, documents financiers, contenu commercial propriétaire — entièrement au sein de votre infrastructure, sans frais par utilisateur ni par annotation. Ce déploiement associe Label Studio à PostgreSQL 16 pour un stockage fiable des projets et des annotations.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Label Studio

Annotation multi-type

Étiquetez du texte, des images, de l'audio, de la vidéo et des données de séries temporelles avec plus de 50 types de modèles personnalisables à partir d'une seule plateforme.

Étiquetage assisté par ML

Connectez un backend ML pour pré-étiqueter automatiquement les données, permettant aux annotateurs de réviser et de corriger les prédictions au lieu d'étiqueter à partir de zéro.

Flux de travail d'apprentissage actif

Prioriser les échantillons les plus incertains ou les plus informatifs pour l'étiquetage afin de maximiser l'amélioration du modèle par heure d'annotation passée.

Collaboration d'équipe

Attribuer des tâches à plusieurs annotateurs et suivre l'accord inter-annotateurs pour garantir une qualité d'étiquetage cohérente.

Exportation au format ML

Exportez les annotations terminées directement vers COCO, VOC, YOLO et d'autres formats populaires pour un entraînement immédiat du modèle.

Pourquoi exécuter Label Studio sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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