Déployer Label Studio en un clic.
Plateforme d'étiquetage de données open source pour l'annotation de texte, d'images, d'audio, de vidéo et de données de séries temporelles pour les modèles d'apprentissage automatique.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Label Studio
Label Studio est la plateforme d'étiquetage de données open source la plus populaire, avec plus de 27 000 étoiles GitHub, prenant en charge l'annotation pour tous les principaux types de données — texte, images, audio, vidéo, HTML, séries chronologiques et combinaisons multimodales. Les équipes l'utilisent pour créer des ensembles de données d'entraînement de haute qualité avec des modèles d'étiquetage personnalisables, une annotation assistée par ML et des métriques d'accord inter-annotateurs.
L'auto-hébergement de Label Studio sur votre propre VPS maintient les données d'entraînement sensibles — images médicales, documents financiers, contenu commercial propriétaire — entièrement au sein de votre infrastructure, sans frais par utilisateur ni par annotation. Ce déploiement associe Label Studio à PostgreSQL 16 pour un stockage fiable des projets et des annotations.
Caractéristiques principales de Label Studio
Annotation multi-type
Étiquetez du texte, des images, de l'audio, de la vidéo et des données de séries temporelles avec plus de 50 types de modèles personnalisables à partir d'une seule plateforme.
Étiquetage assisté par ML
Connectez un backend ML pour pré-étiqueter automatiquement les données, permettant aux annotateurs de réviser et de corriger les prédictions au lieu d'étiqueter à partir de zéro.
Flux de travail d'apprentissage actif
Prioriser les échantillons les plus incertains ou les plus informatifs pour l'étiquetage afin de maximiser l'amélioration du modèle par heure d'annotation passée.
Collaboration d'équipe
Attribuer des tâches à plusieurs annotateurs et suivre l'accord inter-annotateurs pour garantir une qualité d'étiquetage cohérente.
Exportation au format ML
Exportez les annotations terminées directement vers COCO, VOC, YOLO et d'autres formats populaires pour un entraînement immédiat du modèle.
Pourquoi exécuter Label Studio sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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