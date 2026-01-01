Déployer Kotaemon en une installation en un clic.
Chatbot de questions-réponses de documents open source pour interagir avec vos fichiers en utilisant n'importe quel fournisseur de LLM.
Choisissez un forfait VPS pour Kotaemon
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Kotaemon
Kotaemon est un outil de questions-réponses de documents basé sur RAG, propre et personnalisable, qui se connecte au LLM de votre choix — d'OpenAI et Azure à une instance Ollama auto-hébergée. Téléchargez des PDF, des documents Word, des feuilles de calcul et des images, puis posez des questions et recevez des réponses étayées par des citations exactes du matériel source.
Contrairement aux services d'IA de documents basés sur le cloud, l'auto-hébergement de Kotaemon garde vos fichiers privés sur votre propre VPS. La variante d'image complète de ce modèle ajoute l'OCR Tesseract, l'analyse de format LibreOffice et la gestion de documents multimodaux, ce qui la rend adaptée aux PDF numérisés, aux fichiers Office et aux documents riches en images.
Caractéristiques principales de Kotaemon
Support multi-LLM
Connectez-vous à OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral, ou à tout modèle local hébergé par Ollama sans migrer vos documents ou votre historique de discussion.
Réponses étayées par des citations
Chaque réponse renvoie aux passages exacts de vos documents sources afin que vous puissiez vérifier les affirmations et tracer les informations directement.
OCR et analyse Office
Tesseract OCR, LibreOffice et ffmpeg sont intégrés pour gérer nativement les PDF numérisés, les fichiers Word et PowerPoint, et les documents basés sur des images.
Récupération GraphRAG
Les backends optionnels GraphRAG et LightRAG améliorent la précision de la récupération pour les ensembles de documents volumineux ou densément référencés.
Accès multi-utilisateurs
La gestion des utilisateurs intégrée permet à chaque membre de l'équipe de maintenir des collections de documents privées au sein d'un déploiement partagé unique.
Pourquoi exécuter Kotaemon sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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