Déployer Komari avec une installation en un clic.
Tableau de bord léger de surveillance de serveur auto-hébergé avec collecte de données basée sur des agents et métriques en temps réel.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Komari
Komari est un outil de surveillance de serveur léger et open-source, conçu pour les auto-hébergeurs qui ont besoin d'une visibilité en temps réel sur leur infrastructure sans la complexité des plateformes de surveillance d'entreprise. Il utilise un petit agent installé sur chaque serveur surveillé pour collecter les métriques de CPU, de mémoire, de disque et de réseau, qui sont ensuite affichées dans un tableau de bord web épuré.
Parce que Komari est auto-hébergé, toutes les données de télémétrie de votre serveur restent sur votre propre infrastructure, sans qu'aucune donnée ne soit envoyée à des services tiers. La conception basée sur SQLite signifie zéro dépendance à une base de données externe, ce qui le rend rapide à déployer et simple à maintenir, même pour les petites équipes et les opérateurs individuels.
Caractéristiques principales de Komari
Supervision basée sur des agents
Installez l'agent léger Komari sur n'importe quel serveur pour collecter et diffuser les métriques vers votre tableau de bord central.
Mesures en temps réel
Consultez l'utilisation du CPU, la consommation de mémoire, les E/S disque et le débit réseau, actualisés en direct dans l'interface web.
Tableau de bord multi-serveur
Surveillez tous vos serveurs depuis un tableau de bord unique, chaque agent rapportant indépendamment à l'hôte central.
Zéro dépendances externes
Le stockage SQLite signifie qu'il n'y a pas de service de base de données séparé à gérer — juste le conteneur et un volume de données persistant.
Prise en charge des thèmes personnalisés
Personnalisez l'apparence du tableau de bord pour correspondre à vos préférences ou à l'image de marque de votre organisation.
Pourquoi exécuter Komari sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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