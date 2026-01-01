Déployer Kibana en un clic.
Plateforme open source de visualisation et d'exploration de données pour Elasticsearch avec des tableaux de bord, la recherche et des outils d'observabilité.
Choisissez un forfait VPS pour Kibana
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Kibana
Kibana est l'interface utilisateur web officielle d'Elasticsearch — une plateforme raffinée pour explorer les données, créer des tableaux de bord interactifs, exécuter des requêtes de recherche et gérer un déploiement Elastic Stack. Créé à l'origine en 2013 et maintenant maintenu par Elastic NV, Kibana est la couche de visualisation standard pour toute application basée sur Elasticsearch, de l'analyse de journaux et de l'observabilité à la recherche e-commerce et à l'analyse de sécurité.
L'auto-hébergement de Kibana sur votre VPS offre aux équipes de données et de plateforme un environnement de visualisation Elastic Stack complet, sans les frais SaaS par document courants avec Elastic Cloud. Ce modèle regroupe un Elasticsearch à nœud unique avec Kibana, afin que la pile soit prête à ingérer des données et à créer des tableaux de bord immédiatement après le déploiement.
Caractéristiques principales de Kibana
Découvrez et explorez
Parcourez les index Elasticsearch avec l'interface Discover — interrogez, filtrez, triez et visualisez des documents bruts pour repérer les modèles et les anomalies en temps réel.
Tableaux de bord et visualisations
Créez des tableaux de bord interactifs avec des graphiques linéaires, des diagrammes à barres, des cartes thermiques, des cartes, des tableaux et des visualisations par glisser-déposer de Lens partageables entre les équipes.
Rechercher et ES|QL
Le DSL de requête Elasticsearch complet plus ES|QL — un langage de requête en pipeline similaire à Splunk SPL — rend les requêtes complexes accessibles aux non-développeurs.
Outils d'observabilité
Applications intégrées de surveillance des journaux, des métriques, de l'APM et de la disponibilité pour l'ingestion et l'analyse des données d'observabilité provenant d'Elastic Agent et de Beats.
Cartes et géospatial
Cartes interactives multicouches avec des couches vectorielles, des cartes de chaleur et des géo-agrégations pour visualiser des données géospatiales parallèlement à d'autres dimensions.
Alertes et rapports
Alertes basées sur les seuils et les anomalies avec des destinations par e-mail, Slack et webhook, ainsi que la génération de rapports PDF et CSV planifiés.
Pourquoi exécuter Kibana sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.