Khoj est un assistant personnel IA gratuit et open-source qui se connecte à vos documents, notes et fichiers et vous permet de poser des questions à leur sujet en langage naturel. Il fonctionne avec n'importe quel fournisseur d'IA majeur — OpenAI, Anthropic, Google Gemini, ou une instance Ollama locale fonctionnant sur le même VPS — et enrichit ses réponses avec une recherche web en temps réel via SearXNG et l'exécution de code Python isolé via Terrarium.

L'auto-hébergement de Khoj signifie que vos documents, conversations et historique de requêtes restent sur votre propre infrastructure. Vos fichiers ne sont jamais envoyés au-delà du fournisseur de modèle d'IA que vous configurez explicitement, vous donnant un contrôle total sur les données partagées et avec qui.