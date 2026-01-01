Déployer Khoj avec une installation en un clic.
Assistant IA open-source qui discute avec vos documents, recherche sur le web et exécute du code en utilisant le modèle d'IA de votre choix.
Choisissez un forfait VPS pour Khoj
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Khoj
Khoj est un assistant personnel IA gratuit et open-source qui se connecte à vos documents, notes et fichiers et vous permet de poser des questions à leur sujet en langage naturel. Il fonctionne avec n'importe quel fournisseur d'IA majeur — OpenAI, Anthropic, Google Gemini, ou une instance Ollama locale fonctionnant sur le même VPS — et enrichit ses réponses avec une recherche web en temps réel via SearXNG et l'exécution de code Python isolé via Terrarium.
L'auto-hébergement de Khoj signifie que vos documents, conversations et historique de requêtes restent sur votre propre infrastructure. Vos fichiers ne sont jamais envoyés au-delà du fournisseur de modèle d'IA que vous configurez explicitement, vous donnant un contrôle total sur les données partagées et avec qui.
Caractéristiques principales de Khoj
Discutez avec les documents
Indexez vos PDF, notes et fichiers et posez-leur des questions en langage naturel — Khoj récupère le contexte pertinent et y répond en utilisant le modèle d'IA de votre choix.
Intégration de la recherche Web
SearXNG intégré permet à Khoj de récupérer et de résumer les informations actuelles du web sans acheminer les requêtes via une API de recherche tierce.
Bac à sable d'exécution de code
Exécutez du code Python dans un bac à sable Terrarium isolé afin que Khoj puisse effectuer des calculs, des analyses de données et des tâches de script dans le cadre d'une conversation.
Tout fournisseur de modèle d'IA
Connectez OpenAI, Anthropic, Google Gemini, ou une instance Ollama locale — changez de fournisseurs sans modifier votre façon d'interagir avec Khoj.
Privé par défaut
Tous les documents, chats et embeddings restent sur votre VPS — rien n'est partagé au-delà du fournisseur de modèle d'IA que vous configurez.
Pourquoi exécuter Khoj sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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