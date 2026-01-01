Déployer Keycloak en un clic.
Gestion des identités et des accès open source de niveau entreprise avec prise en charge de SSO, OAuth2 et SAML.
Choisissez un forfait VPS pour Keycloak
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Keycloak
Keycloak est une plateforme de gestion des identités et des accès open source éprouvée, développée par Red Hat et acceptée par la CNCF. Elle gère l'authentification unique, l'authentification multifacteur, la connexion sociale, la fédération LDAP/Active Directory et le contrôle d'accès basé sur les rôles — éliminant ainsi le besoin de créer des systèmes d'authentification personnalisés pour chaque application que vous déployez.
L'auto-hébergement de Keycloak sur votre propre VPS vous donne la pleine propriété des identifiants utilisateur sensibles et des données de session, tout en évitant la tarification par utilisateur des services IAM cloud. Ce déploiement utilise PostgreSQL pour une persistance de niveau production, le rendant adapté à la sécurisation de charges de travail réelles dès le premier jour.
Caractéristiques principales de Keycloak
Authentification unique
Permettez aux utilisateurs de s'authentifier une seule fois et d'accéder à toutes les applications connectées sans avoir à ressaisir leurs identifiants, réduisant les frictions et améliorant la posture de sécurité.
Authentification multifacteur
Ajoutez des authentificateurs OTP, WebAuthn et personnalisés à n'importe quel flux de connexion sans modifier vos applications.
Courtage d'identité
Déléguez l'authentification à Google, GitHub, Azure AD, ou tout fournisseur OIDC/SAML tout en gardant votre base de données utilisateurs centrale.
Fédération d'utilisateurs
Synchroniser et authentifier les utilisateurs à partir de serveurs LDAP ou Active Directory existants sans migrer l'annuaire.
Autorisation granulaire
Définir les rôles, les groupes et les autorisations au niveau des ressources à travers plusieurs domaines isolés pour les déploiements multi-locataires.
Pourquoi exécuter Keycloak sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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