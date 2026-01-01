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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Keycloak

Keycloak est une plateforme de gestion des identités et des accès open source éprouvée, développée par Red Hat et acceptée par la CNCF. Elle gère l'authentification unique, l'authentification multifacteur, la connexion sociale, la fédération LDAP/Active Directory et le contrôle d'accès basé sur les rôles — éliminant ainsi le besoin de créer des systèmes d'authentification personnalisés pour chaque application que vous déployez.

L'auto-hébergement de Keycloak sur votre propre VPS vous donne la pleine propriété des identifiants utilisateur sensibles et des données de session, tout en évitant la tarification par utilisateur des services IAM cloud. Ce déploiement utilise PostgreSQL pour une persistance de niveau production, le rendant adapté à la sécurisation de charges de travail réelles dès le premier jour.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Keycloak

Authentification unique

Permettez aux utilisateurs de s'authentifier une seule fois et d'accéder à toutes les applications connectées sans avoir à ressaisir leurs identifiants, réduisant les frictions et améliorant la posture de sécurité.

Authentification multifacteur

Ajoutez des authentificateurs OTP, WebAuthn et personnalisés à n'importe quel flux de connexion sans modifier vos applications.

Courtage d'identité

Déléguez l'authentification à Google, GitHub, Azure AD, ou tout fournisseur OIDC/SAML tout en gardant votre base de données utilisateurs centrale.

Fédération d'utilisateurs

Synchroniser et authentifier les utilisateurs à partir de serveurs LDAP ou Active Directory existants sans migrer l'annuaire.

Autorisation granulaire

Définir les rôles, les groupes et les autorisations au niveau des ressources à travers plusieurs domaines isolés pour les déploiements multi-locataires.

Pourquoi exécuter Keycloak sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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