Déployer Kener en un clic.
Plateforme de page de statut open-source pour la surveillance des services et la communication des incidents aux utilisateurs en temps réel.
Choisissez un forfait VPS pour Kener
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Kener
Kener est un système de page de statut open-source construit avec SvelteKit qui permet aux équipes de surveiller les services et de communiquer les pannes de manière transparente. Il prend en charge plusieurs types de moniteurs — points de terminaison HTTP/API, TCP, DNS, certificats SSL, ping, requêtes SQL, battements de cœur et serveurs de jeux — chacun étant suivi et affiché sur une page de statut publique avec l'historique de disponibilité et des graphiques de temps de réponse.
L'auto-hébergement de Kener sur votre VPS maintient toutes les données de surveillance et l'historique des incidents sous votre contrôle. L'instance Redis incluse gère les files d'attente de tâches et la mise en cache, tandis que les données d'application sont stockées dans SQLite par défaut — aucune base de données externe n'est requise. Le premier utilisateur à s'inscrire sur l'instance devient l'administrateur.
Caractéristiques principales de Kener
Surveillance multi-protocole
Surveiller les points de terminaison HTTP, les ports TCP, les enregistrements DNS, les certificats SSL, les cibles de ping, les battements de cœur et les serveurs de jeux depuis un tableau de bord unique.
Gestion des incidents
Créez des rapports d'incident avec des chronologies de statut horodatées, publiez des mises à jour continues et archivez les résolutions pour un historique transparent des pannes.
Maintenance planifiée
Annoncez les temps d'arrêt planifiés à l'avance afin que les utilisateurs voient les fenêtres de maintenance à venir sur la page d'état avant que le service ne soit interrompu.
Notifications multicanal
Alertez votre équipe par e-mail, Slack, Discord ou webhooks dès qu'un moniteur change d'état ou se rétablit.
Badges d'état intégrables
Ajoutez des badges de statut en direct ou des iframes à votre documentation, site web ou tableau de bord d'application pour afficher l'état du service en ligne.
Accès basé sur les rôles
Invitez les membres de l'équipe avec des rôles distincts à collaborer sur les mises à jour d'incidents et à surveiller la configuration sans partager l'accès administrateur.
Pourquoi exécuter Kener sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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