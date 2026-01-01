JumpServer est une plateforme de gestion des accès à privilèges (PAM) open source qui fournit une passerelle centralisée pour accéder à tous les actifs d'infrastructure — serveurs, bases de données, clusters Kubernetes et périphériques réseau. Au lieu de distribuer des clés SSH ou de partager directement des mots de passe, les équipes s'authentifient via JumpServer, qui agit comme un proxy pour chaque connexion, enregistre toutes les activités et les sessions à des fins d'audit et de conformité. L'accès est régi par des permissions basées sur les rôles et des flux de travail d'approbation optionnels.

L'auto-hébergement de JumpServer conserve tous les enregistrements de session, les journaux d'accès et les identifiants stockés sur votre propre infrastructure — ce qui est essentiel pour les cadres de conformité comme SOX, PCI-DSS et ISO 27001 qui exigent des pistes d'audit et la preuve que l'accès aux systèmes sensibles est contrôlé et surveillé.