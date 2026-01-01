Déployer Infisical en une installation en un clic.
Gestionnaire de secrets open source pour synchroniser en toute sécurité les variables d'environnement et les clés API sur chaque projet et environnement.
Choisissez un forfait VPS pour Infisical
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Infisical
Infisical est une plateforme open source de gestion des secrets qui remplace les fichiers .env dispersés et les identifiants codés en dur par une source unique et auditable de vérité. Elle offre une interface utilisateur web épurée, une CLI et des intégrations SDK pour stocker, synchroniser et gérer la rotation des secrets à travers les environnements de développement, de staging et de production sans jamais commettre de valeurs sensibles dans le contrôle de version.
L'auto-hébergement d'Infisical signifie que vos clés API, mots de passe de base de données et jetons de service ne quittent jamais votre propre infrastructure. Vous bénéficiez de pistes d'audit complètes, d'un contrôle d'accès basé sur les rôles et d'un versionnement des secrets sur le matériel que vous contrôlez — sans frais par utilisateur et sans risque qu'une violation par un tiers n'expose vos identifiants.
Caractéristiques principales de Infisical
Stockage centralisé des secrets
Stockez toutes les variables d'environnement pour chaque projet et environnement en un seul endroit, avec une séparation des projets et des environnements intégrée.
Journal d'audit complet
Chaque lecture, écriture et suppression de secret est journalisée avec des horodatages et l'attribution à l'utilisateur pour la conformité et la réponse aux incidents.
Intégration CLI et SDK
Injectez des secrets dans n'importe quel processus à l'exécution via le CLI ou les SDK natifs pour Node.js, Python, Go, Ruby, et plus encore sans modifier le code de l'application.
Versionnement secret
Chaque modification d'un secret est versionnée, permettant de revenir à toute valeur précédente lorsqu'un mauvais déploiement doit être annulé rapidement.
Support de pipeline CI/CD
Les intégrations natives avec GitHub Actions, GitLab CI, Docker et Kubernetes éliminent le besoin de stocker les secrets sous forme de variables de pipeline en texte brut.
Pourquoi exécuter Infisical sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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