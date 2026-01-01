Infisical est une plateforme open source de gestion des secrets qui remplace les fichiers .env dispersés et les identifiants codés en dur par une source unique et auditable de vérité. Elle offre une interface utilisateur web épurée, une CLI et des intégrations SDK pour stocker, synchroniser et gérer la rotation des secrets à travers les environnements de développement, de staging et de production sans jamais commettre de valeurs sensibles dans le contrôle de version.

L'auto-hébergement d'Infisical signifie que vos clés API, mots de passe de base de données et jetons de service ne quittent jamais votre propre infrastructure. Vous bénéficiez de pistes d'audit complètes, d'un contrôle d'accès basé sur les rôles et d'un versionnement des secrets sur le matériel que vous contrôlez — sans frais par utilisateur et sans risque qu'une violation par un tiers n'expose vos identifiants.