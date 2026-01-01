Déployer HyperDX en un clic.
Plateforme d'observabilité open source unifiant les logs, les traces, les métriques et les relectures de session dans une interface de style Datadog.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec HyperDX
HyperDX est une plateforme d'observabilité open-source qui consolide les logs, les traces, les métriques et les relectures de session dans une interface unique — une alternative auto-hébergeable à Datadog et à d'autres outils APM commerciaux. Elle est construite sur ClickHouse pour des requêtes rapides sur des données de télémétrie à haute cardinalité et parle nativement OpenTelemetry, de sorte que toute application instrumentée OTEL peut envoyer des données sans exportateurs personnalisés ni agents propriétaires.
L'auto-hébergement d'HyperDX sur votre VPS évite les frais d'ingestion par hôte et par Go qui augmentent de manière imprévisible avec le trafic. Les logs, les traces et les données de session utilisateur — contenant souvent des identifiants client, des charges utiles d'API et des détails de systèmes internes — restent sur votre propre infrastructure, la rétention et l'accès étant entièrement contrôlés par vous.
Caractéristiques principales de HyperDX
Observabilité unifiée
Les journaux, les traces, les métriques et les relectures de session coexistent dans une seule interface utilisateur, permettant aux ingénieurs de passer d'une requête échouée à sa trace complète sans changer d'outil.
OpenTelemetry natif
Ingérer des données depuis n'importe quel service instrumenté OpenTelemetry via OTLP gRPC ou HTTP — aucun exportateur personnalisé ni agent propriétaire n'est requis.
Requêtes optimisées par ClickHouse
Basé sur ClickHouse pour des recherches en moins d'une seconde sur des journaux et des traces à haute cardinalité, sans compromis de pré-agrégation ou d'échantillonnage.
Relectures de sessions
Rejouez les sessions utilisateur frontend liées aux traces backend pour voir exactement ce qu'un utilisateur a fait dans les instants précédant une erreur.
Tableaux de bord et alertes
Créez des graphiques personnalisés à partir de n'importe quel signal et déclenchez des alertes sur les modèles de journaux, les erreurs de trace ou les seuils de métriques via Slack, PagerDuty ou des webhooks.
Confidentialité auto-hébergée
Conservez les identifiants client, les charges utiles d'API et les détails du système interne sur votre propre infrastructure, sans tarification par hôte ou par Go.
Pourquoi exécuter HyperDX sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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