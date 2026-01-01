Jusqu'à 69% de réduction pour HyperDX

Déployer HyperDX en un clic.

Plateforme d'observabilité open source unifiant les logs, les traces, les métriques et les relectures de session dans une interface de style Datadog.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
7,79/mois
Choisissez votre forfait
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployer HyperDX en un clic.

Choisissez un forfait VPS pour HyperDX

Le plus populaire
65% de réduction
KVM 2
21,99
7,79/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Le plus populaire
65% de réduction
KVM 2
21,99
7,79/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec HyperDX

HyperDX est une plateforme d'observabilité open-source qui consolide les logs, les traces, les métriques et les relectures de session dans une interface unique — une alternative auto-hébergeable à Datadog et à d'autres outils APM commerciaux. Elle est construite sur ClickHouse pour des requêtes rapides sur des données de télémétrie à haute cardinalité et parle nativement OpenTelemetry, de sorte que toute application instrumentée OTEL peut envoyer des données sans exportateurs personnalisés ni agents propriétaires.

L'auto-hébergement d'HyperDX sur votre VPS évite les frais d'ingestion par hôte et par Go qui augmentent de manière imprévisible avec le trafic. Les logs, les traces et les données de session utilisateur — contenant souvent des identifiants client, des charges utiles d'API et des détails de systèmes internes — restent sur votre propre infrastructure, la rétention et l'accès étant entièrement contrôlés par vous.

Commencer
Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de HyperDX

Observabilité unifiée

Les journaux, les traces, les métriques et les relectures de session coexistent dans une seule interface utilisateur, permettant aux ingénieurs de passer d'une requête échouée à sa trace complète sans changer d'outil.

OpenTelemetry natif

Ingérer des données depuis n'importe quel service instrumenté OpenTelemetry via OTLP gRPC ou HTTP — aucun exportateur personnalisé ni agent propriétaire n'est requis.

Requêtes optimisées par ClickHouse

Basé sur ClickHouse pour des recherches en moins d'une seconde sur des journaux et des traces à haute cardinalité, sans compromis de pré-agrégation ou d'échantillonnage.

Relectures de sessions

Rejouez les sessions utilisateur frontend liées aux traces backend pour voir exactement ce qu'un utilisateur a fait dans les instants précédant une erreur.

Tableaux de bord et alertes

Créez des graphiques personnalisés à partir de n'importe quel signal et déclenchez des alertes sur les modèles de journaux, les erreurs de trace ou les seuils de métriques via Slack, PagerDuty ou des webhooks.

Confidentialité auto-hébergée

Conservez les identifiants client, les charges utiles d'API et les détails du système interne sur votre propre infrastructure, sans tarification par hôte ou par Go.

Pourquoi exécuter HyperDX sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Lancement local. Expansion mondiale.

Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Essayez-le sans risque grâce à notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus de détails.

Commencer

Explorez davantage d'applications à déployer

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma est un bel outil de surveillance auto-hébergé

Déployer
Alerta

Alerta

Plateforme open source de gestion d'alertes pour la consolidation des alertes de monitoring

Déployer
Apache Druid

Apache Druid

Base de données d'analyse en temps réel pour des requêtes OLAP inférieures à la seconde sur des données d'événements en continu

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.