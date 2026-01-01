HyperDX est une plateforme d'observabilité open-source qui consolide les logs, les traces, les métriques et les relectures de session dans une interface unique — une alternative auto-hébergeable à Datadog et à d'autres outils APM commerciaux. Elle est construite sur ClickHouse pour des requêtes rapides sur des données de télémétrie à haute cardinalité et parle nativement OpenTelemetry, de sorte que toute application instrumentée OTEL peut envoyer des données sans exportateurs personnalisés ni agents propriétaires.

L'auto-hébergement d'HyperDX sur votre VPS évite les frais d'ingestion par hôte et par Go qui augmentent de manière imprévisible avec le trafic. Les logs, les traces et les données de session utilisateur — contenant souvent des identifiants client, des charges utiles d'API et des détails de systèmes internes — restent sur votre propre infrastructure, la rétention et l'accès étant entièrement contrôlés par vous.