Déployer Hollama en un clic.
Interface web minimale pour discuter avec les modèles Ollama et OpenAI qui stocke chaque conversation dans votre navigateur.
Choisissez un forfait VPS pour Hollama
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Hollama
Hollama est un client de discussion dédié aux grands modèles linguistiques qui se connecte directement depuis votre navigateur à un ou plusieurs serveurs Ollama, à des points de terminaison compatibles OpenAI, ou aux deux simultanément. Il n'y a pas de base de données centrale, pas de système de compte et pas de télémétrie — les sessions, les invites, les paramètres et les clés API résident tous dans le stockage local du navigateur et ne touchent jamais le serveur hébergeant l'interface utilisateur.
L'auto-hébergement de Hollama sur un VPS offre à une petite équipe une URL unique et toujours active pour interagir avec des modèles Ollama privés ou des clés OpenAI partagées, avec une interface épurée de style éditeur conçue pour les invites longues, les modèles de raisonnement et les conversations riches en code.
Caractéristiques principales de Hollama
Ollama et OpenAI
Connectez-vous aux serveurs Ollama locaux, à OpenAI ou à tout point de terminaison compatible OpenAI, et basculez entre eux au cours d'une même session.
Prise en charge multi-serveurs
Enregistrez plusieurs serveurs Ollama et OpenAI à la fois et acheminez chaque session vers un backend différent sans reconfigurer l'application.
Stockage local du navigateur
Chaque session, invite, paramètre et clé API est conservé dans le stockage local du navigateur, de sorte que les discussions ne résident jamais sur le VPS ou un serveur tiers.
Invites de qualité éditoriale
Grands champs d'invite avec des fonctionnalités d'éditeur de code, un rendu Markdown, la coloration syntaxique et la notation mathématique KaTeX, conçus pour le travail technique.
Raisonnement et vision
Support de première classe pour les modèles de raisonnement et les modèles de vision avec des entrées d'image, idéal pour les nouvelles versions d'Ollama et d'OpenAI.
Importation et exportation
Sauvegardez ou déplacez les sessions entre les appareils avec l'outil d'importation et d'exportation intégré afin que le stockage du navigateur ne soit jamais un verrouillage.
Pourquoi exécuter Hollama sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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