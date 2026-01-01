Déployer l'interface utilisateur web Hermes en une installation en un clic.
Déploiement Hermes full-stack qui associe l'agent Hermes AI à une interface utilisateur de chat web rapide et auto-hébergée.
Choisissez un forfait VPS pour Hermes WebUI
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Hermes WebUI
Hermes WebUI est une application web open-source légère qui intègre l'agent IA Hermes — un agent auto-améliorant et toujours actif de Nous Research — dans votre navigateur avec une parité CLI quasi 1:1. Ce modèle regroupe l'interface WebUI avec la passerelle Hermes Agent en amont afin qu'un seul déploiement vous offre à la fois l'interface de chat du navigateur et l'agent à long terme qui l'alimente.
L'auto-hébergement de Hermes WebUI sur votre propre VPS garde vos conversations, la mémoire de l'agent, les compétences et les clés API du fournisseur sur une infrastructure que vous contrôlez. Vous choisissez les fournisseurs de modèles, vous conservez les sessions, et vous accédez à l'agent en toute sécurité depuis un ordinateur de bureau ou un mobile sans envoyer de données via un SaaS tiers.
Caractéristiques principales de Hermes WebUI
Agent intégré + WebUI
Expédie la passerelle Hermes Agent en amont et l'interface Web avec un volume d'état partagé afin que les sessions, les compétences et la mémoire survivent aux redémarrages et soient réutilisées par les deux interfaces.
Parité CLI complète
Tout ce que vous pouvez faire dans le terminal Hermes — chat, outils, planification, mémoire, compétences — est accessible depuis la même interface web.
Disposition de l'espace de travail à trois panneaux
Sessions et navigation à gauche, chat au centre, et un explorateur de fichiers d'espace de travail en direct à droite avec des aperçus intégrés.
Streaming avec les cartes d'outils
Diffusion de jetons envoyés par le serveur, cartes d'appel d'outils intégrées, diagrammes Mermaid, coloration syntaxique et un anneau d'utilisation du contexte intégré au pied de page du compositeur.
PWA à priorité mobile
Mise en page mobile réactive avec menu hamburger et commandes tactiles — installez-la sur votre écran d'accueil et pilotez Hermes depuis votre téléphone.
Modèles indépendants du fournisseur
Connectez les clés OpenAI, Anthropic, Google ou OpenRouter au moment du déploiement et basculez entre les modèles à partir d'une liste déroulante dynamique dans l'interface utilisateur.
Pourquoi exécuter Hermes WebUI sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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