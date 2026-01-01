Déployer Hemmelig : installation en un clic.
Partagez des secrets chiffrés et autodestructibles via des liens à usage unique qui disparaissent après la première lecture.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Hemmelig
Hemmelig est une application auto-hébergée permettant de partager des informations sensibles via des liens chiffrés et autodestructeurs. Les mots de passe, les clés API et les notes privées sont chiffrés côté client avant même de quitter le navigateur, de sorte que le serveur ne stocke que du texte chiffré qu'il ne peut pas déchiffrer. Chaque secret peut être protégé par une phrase secrète, restreint par adresse IP, configuré pour expirer après un certain temps ou limité à un nombre maximal de vues.
L'exécution de Hemmelig sur votre propre VPS permet de conserver toutes les informations d'identification partagées en dehors de l'infrastructure tierce. Vous contrôlez les règles de rétention, les journaux d'accès et la limite de chiffrement, ce qui en fait une solution adaptée aux équipes qui échangent des identifiants, des données clients ou toute charge utile trop sensible pour être laissée dans un e-mail ou un historique de discussion.
Caractéristiques principales de Hemmelig
Chiffrement côté client
Les secrets sont chiffrés dans le navigateur avec AES-256-GCM avant le téléchargement, de sorte que le serveur ne voit jamais le texte en clair.
Liens à usage unique
Chaque lien s'autodétruit après un nombre de vues configurable ou une fenêtre d'expiration, ne laissant aucune trace.
Mot de passe & Protection IP
Verrouillez les secrets avec une phrase secrète facultative ou restreignez l'accès à des plages d'adresses IP spécifiques pour une couche de sécurité supplémentaire.
Téléchargements de fichiers chiffrés
Joindre des fichiers à un secret avec le même chiffrement de bout en bout appliqué aux données textuelles, prêts pour les utilisateurs authentifiés.
Partage de code QR
Générez des codes QR pour n'importe quel lien secret afin que les destinataires puissent l'ouvrir sur un téléphone sans copier de longues URL.
Aucun compte requis
N'importe qui peut créer et ouvrir un secret sans s'inscrire, tandis que les comptes facultatifs débloquent les fichiers et l'historique.
Pourquoi exécuter Hemmelig sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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