Hanko est un backend d'authentification open-source construit autour des passkeys et du standard WebAuthn, conçu comme une alternative auto-hébergeable à Auth0, Clerk et autres SaaS d'identité. Il est livré avec un flux utilisateur complet — enregistrement des passkeys, SSO social et d'entreprise, mots de passe comme solution de repli optionnelle, AMF et récupération basée sur l'e-mail — exposés via une API REST propre et des composants web intégrables.

L'auto-hébergement de Hanko sur votre propre VPS maintient les identifiants utilisateur, les sessions et les journaux d'audit au sein de votre infrastructure, sans frais par MAU et sans verrouillage propriétaire. La base de données PostgreSQL incluse persiste les comptes utilisateur et les identifiants WebAuthn, tandis que les sessions basées sur JWT de Hanko s'intègrent à n'importe quelle pile frontend ou backend.