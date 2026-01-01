Déployer Hanko avec une installation en un clic.
Backend d'authentification open source privilégiant les passkeys, avec connexion sans mot de passe, MFA, OIDC et connexion sociale.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Hanko
Hanko est un backend d'authentification open-source construit autour des passkeys et du standard WebAuthn, conçu comme une alternative auto-hébergeable à Auth0, Clerk et autres SaaS d'identité. Il est livré avec un flux utilisateur complet — enregistrement des passkeys, SSO social et d'entreprise, mots de passe comme solution de repli optionnelle, AMF et récupération basée sur l'e-mail — exposés via une API REST propre et des composants web intégrables.
L'auto-hébergement de Hanko sur votre propre VPS maintient les identifiants utilisateur, les sessions et les journaux d'audit au sein de votre infrastructure, sans frais par MAU et sans verrouillage propriétaire. La base de données PostgreSQL incluse persiste les comptes utilisateur et les identifiants WebAuthn, tandis que les sessions basées sur JWT de Hanko s'intègrent à n'importe quelle pile frontend ou backend.
Caractéristiques principales de Hanko
Authentification Passkey prioritaire
Conçu autour de WebAuthn et des clés d'accès afin que les utilisateurs se connectent avec Face ID, Touch ID ou des clés matérielles au lieu de taper des mots de passe.
SSO social et d'entreprise
Fournisseurs OAuth intégrés pour Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, plus SAML pour les fournisseurs d'identité d'entreprise.
Authentification multi-facteurs
La prise en charge de l'application d'authentification TOTP et les politiques de périphériques de confiance superposent l'AMF à tout flux de connexion sans services externes.
Composants web SDK
Déployez une interface utilisateur de connexion complète en quelques minutes en intégrant les composants web officiels de Hanko dans n'importe quel framework — React, Vue, Svelte, ou du HTML pur.
Jetons de session JWT
Les sessions JWT conformes aux normes, avec rotation et révocation, simplifient l'intégration avec les API et microservices existants.
Journaux d'audit et webhooks
La journalisation d'audit intégrée et les événements webhook pour chaque action d'authentification vous offrent une visibilité complète et une intégration facile avec les systèmes en aval.
Pourquoi exécuter Hanko sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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