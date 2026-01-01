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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Grafana Tempo

Grafana Tempo est un backend de traçage distribué à grande échelle conçu pour ingérer des traces provenant d'OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin et d'autres sources sans nécessiter d'infrastructure complexe. Contrairement aux magasins de traces qui dépendent d'Elasticsearch ou de Cassandra, Tempo stocke les données de traces dans un stockage d'objets, ce qui le rend rentable à grande échelle. Il s'intègre nativement à Grafana pour permettre aux ingénieurs de passer d'une métrique Prometheus ou d'une ligne de journal Loki directement à la trace correspondante.

Ce modèle regroupe Tempo avec Grafana Alloy en tant que collecteur OpenTelemetry, Prometheus pour les métriques et Grafana en tant que couche de visualisation — vous offrant une pile de traçage distribué autonome que vous possédez et contrôlez entièrement sur votre VPS.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Grafana Tempo

OpenTelemetry Natif

Accepte les traces via les protocoles OTLP gRPC et HTTP, Jaeger et Zipkin, afin que toute application instrumentée puisse envoyer des données sans SDKs spécifiques au fournisseur.

Métriques issues des Traces

Génère automatiquement des métriques RED (taux, erreurs, durée) à partir des données de span via le générateur de métriques, alimentant Prometheus avec des informations au niveau du service sans instrumentation supplémentaire.

Intégration Grafana

La source de données Grafana préconfigurée vous permet de passer de n'importe quelle métrique ou ligne de journal à la trace corrélée en un clic, accélérant l'analyse des causes profondes.

Langage de requête TraceQL

Un langage de requête dédié vous permet de filtrer et d'agréger les traces par service, durée, statut d'erreur et attributs d'étendue avec une précision qu'une recherche ad hoc ne peut égaler.

Stockage économique

Stocke les données de trace sur le disque local sans nécessiter Elasticsearch ou Cassandra, ce qui simplifie l'infrastructure et rend les coûts opérationnels prévisibles.

Visualisation du graphe de service

Génère des cartes de dépendance de service à partir des données de trace et les affiche dans Grafana, offrant aux équipes une vue toujours à jour de la communication inter-services et de la latence.

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Maxim Shishkin
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