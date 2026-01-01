Déployer Grafana en un clic.
Plateforme open source d'observabilité leader pour la visualisation des métriques, des journaux et des traces depuis n'importe quelle source de données.
Choisissez un forfait VPS pour Grafana
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Grafana
Grafana est la plateforme d'observabilité open source la plus populaire au monde, utilisée par plus de 20 millions d'utilisateurs pour transformer les données de séries temporelles en tableaux de bord exploitables. Elle se connecte à plus de 100 sources de données — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, fournisseurs de cloud, et bien d'autres — permettant aux équipes de visualiser et de créer des alertes sur les données de chaque recoin de leur infrastructure dans une interface unifiée unique.
L'auto-hébergement de Grafana sur votre VPS élimine les frais de sortie de données du cloud et la tarification par siège tout en conservant les configurations de tableau de bord, l'historique des requêtes et les données de métriques entièrement au sein de votre propre infrastructure — essentiel pour les environnements sensibles à la conformité et les équipes surveillant des systèmes internes qui ne sont pas accessibles depuis l'internet public.
Caractéristiques principales de Grafana
100+ sources de données
Connectez Grafana à Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, MySQL, aux fournisseurs de cloud et à des dizaines d'autres sans écrire d'adaptateurs personnalisés.
Bibliothèque de visualisation riche
Choisissez parmi les graphiques, les cartes de chaleur, les histogrammes, les géocartes, les panneaux de statistiques et des centaines de plugins communautaires pour présenter chaque métrique dans le format le plus intuitif.
Alertes puissantes
Définissez des alertes basées sur des seuils ou la détection d'anomalies et acheminez les notifications vers Slack, PagerDuty, les e-mails, les webhooks et plus encore à partir d'un moteur d'alerte unique.
Modélisation de tableaux de bord
Utilisez des variables et des requêtes de modèle pour créer un tableau de bord unique et réutilisable qui filtre dynamiquement par hôte, service, région ou toute autre dimension.
Observabilité unifiée
Corrélez les métriques, les logs et les traces distribuées côte à côte sur une seule plateforme, réduisant le temps moyen de diagnostic et de résolution des incidents.
Pourquoi exécuter Grafana sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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