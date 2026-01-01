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Outil de surveillance système multiplateforme fournissant en temps réel des métriques CPU, mémoire, disque, réseau et conteneur via une interface web.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Glances

Glances est un outil complet de surveillance de serveur qui combine la visibilité de top, htop, iotop et df au sein d'une interface web unique et unifiée. Il fournit des métriques en temps réel pour le CPU, la mémoire, le swap, les E/S disque, le réseau, les processus et les conteneurs Docker en cours d'exécution — ainsi que des alertes configurables lorsque les seuils sont dépassés.

L'auto-hébergement de Glances sur votre VPS vous offre une visibilité complète sur votre infrastructure serveur sans envoyer de données de performance à des services de surveillance externes. Ce template déploie Glances avec un accès en lecture seule au socket Docker et à l'espace de noms PID de l'hôte afin que les métriques au niveau des conteneurs et du système soient entièrement visibles depuis l'interface HTTPS sécurisée.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Glances

Métriques système en temps réel

Surveillez le CPU, la mémoire, le swap, les charges moyennes, les E/S disque et la bande passante réseau, le tout à partir d'un tableau de bord web unique.

Surveillance des conteneurs Docker

L'utilisation du CPU, de la mémoire et du réseau par conteneur est visible aux côtés des métriques système au niveau de l'hôte dans une vue unique.

Alertes configurables

Définissez des seuils pour l'utilisation du CPU, de la mémoire et du disque afin de déclencher des alertes automatiques avant que l'épuisement des ressources ne cause des problèmes.

Exportation des métriques

Exporter les données de performance vers InfluxDB, Prometheus et d'autres bases de données de séries temporelles pour l'analyse des tendances à long terme.

API REST

Une API REST intégrée permet des intégrations personnalisées, des requêtes scriptées et l'intégration de métriques dans d'autres tableaux de bord.

Pourquoi exécuter Glances sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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