Déployer Glance en un clic.
Tableau de bord léger auto-hébergé qui regroupe les flux RSS, la météo, les statistiques de serveur et plus encore en une seule vue.
Choisissez un forfait VPS pour Glance
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Glance
Glance est un tableau de bord auto-hébergé, basé sur Go, qui centralise vos flux d'informations importants sur une seule page personnalisable. Il prend en charge une large collection de widgets — flux RSS, prévisions météorologiques, Hacker News, Reddit, chaînes YouTube, statistiques de serveur, état des conteneurs Docker, et plus encore — le tout se mettant à jour en temps réel avec une empreinte de ressources minimale.
Héberger Glance sur votre VPS garde vos flux de données personnels privés et permet l'intégration avec des API et services internes non accessibles aux alternatives hébergées dans le cloud. Une configuration par défaut est créée automatiquement au premier démarrage afin que vous puissiez accéder à un tableau de bord fonctionnel immédiatement après le déploiement.
Caractéristiques principales de Glance
Agrégation de flux unifiée
Intégrez les flux RSS, les publications Reddit, Hacker News et les mises à jour des réseaux sociaux dans une vue de tableau de bord unique et défilante.
Surveillance des serveurs et des conteneurs
Surveillez l'état des conteneurs Docker et les métriques du serveur en même temps que vos flux de contenu, sans changer d'outil.
Vaste bibliothèque de widgets
Le calendrier, la météo, les données de marché, les chaînes YouTube et les flux Twitch sont disponibles sous forme de widgets configurables.
Binaire Go léger
Développé en Go pour une utilisation minimale de la mémoire et du CPU, Glance s'exécute confortablement aux côtés d'autres services sur un VPS partagé.
Intégrations API personnalisées
Connectez les API internes et les sources de données propriétaires pour afficher des métriques privées auxquelles les tableaux de bord hébergés ne peuvent pas accéder.
Pourquoi exécuter Glance sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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