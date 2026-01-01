Glance est un tableau de bord auto-hébergé, basé sur Go, qui centralise vos flux d'informations importants sur une seule page personnalisable. Il prend en charge une large collection de widgets — flux RSS, prévisions météorologiques, Hacker News, Reddit, chaînes YouTube, statistiques de serveur, état des conteneurs Docker, et plus encore — le tout se mettant à jour en temps réel avec une empreinte de ressources minimale.

Héberger Glance sur votre VPS garde vos flux de données personnels privés et permet l'intégration avec des API et services internes non accessibles aux alternatives hébergées dans le cloud. Une configuration par défaut est créée automatiquement au premier démarrage afin que vous puissiez accéder à un tableau de bord fonctionnel immédiatement après le déploiement.