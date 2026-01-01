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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Gatus

Gatus est un outil de surveillance de la disponibilité et une page d'état axés sur les développeurs qui surveille la santé des API HTTP, des services TCP, des enregistrements DNS, des cibles ICMP, des hôtes SSH, des points de terminaison gRPC et des certificats SSL à partir d'une configuration YAML déclarative. Il évalue les conditions — codes d'état, temps de réponse, contenu du corps et expiration des certificats — et affiche un tableau de bord en temps réel avec les pourcentages de disponibilité historiques pour chaque point de terminaison.

L'auto-hébergement de Gatus sur votre propre VPS maintient votre infrastructure de surveillance indépendante des services qu'elle surveille, élimine les frais SaaS par vérification et vous permet d'acheminer les alertes via plus de 40 intégrations — y compris Slack, Discord, PagerDuty et Telegram — sans que vos données de surveillance ne quittent votre environnement.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Gatus

Surveillance multi-protocole

Surveillez l'expiration des certificats HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC et SSL à partir d'une seule configuration YAML — aucun agent ni code supplémentaire n'est requis.

Alertes conditionnelles

Définissez des conditions d'alerte précises sur les codes de statut, les temps de réponse, les champs du corps JSON et l'expiration des certificats, avec plus de 40 intégrations, y compris Slack et PagerDuty.

Métriques Prometheus

Exposer la santé et la latence des points de terminaison via un point de terminaison /metrics pour une intégration directe avec Grafana et votre pile d'observabilité existante.

Badges intégrables

Générez des badges SVG de disponibilité et de temps de réponse à intégrer dans les fichiers README de GitHub, les sites de documentation ou les pages d'état publiques.

Fenêtres de maintenance

Planifiez des périodes d'indisponibilité pour supprimer les fausses alertes pendant les déploiements, la maintenance ou les pannes connues, sans toucher à vos règles d'alerte.

Pourquoi exécuter Gatus sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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