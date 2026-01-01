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Plateforme de gestion des identités et des accès clients auto-hébergée avec OAuth, SAML, connexion sociale, MFA et une API axée sur les développeurs.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec FusionAuth

FusionAuth est une plateforme de gestion des identités et des accès clients conçue spécif'iquement pour les développeurs — une alternative auto-hébergée à Auth0, Okta et Cognito qui offre OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, des connexions sociales, l'authentification multi-facteurs, la connexion sans mot de passe et une API REST complète. Initialement conçu par Inversoft pour les applications grand public à fort trafic, il s'adapte d'un seul locataire à des millions d'utilisateurs sur le même déploiement.

L'auto-hébergement de FusionAuth sur votre VPS maintient chaque compte utilisateur, hachage de mot de passe, jeton OAuth et journal d'audit au sein de votre propre infrastructure, plutôt que de dépendre d'un fournisseur d'identité tiers qui pourrait modifier ses tarifs ou ses conditions. L'édition Communauté est entièrement gratuite et inclut les fonctionnalités d'authentification et d'autorisation de base utilisées dans la plupart des déploiements de production.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de FusionAuth

OAuth, OIDC et SAML

Serveur OAuth 2.0, OpenID Connect et SAML 2.0 complet avec des flux d'octroi de code d'autorisation, PKCE, d'appareil et d'informations d'identification client prêts à l'emploi.

Connexion sociale et d'entreprise

Connexion sociale native pour Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn et Twitter, ainsi que la fédération générique OIDC et SAML pour les clients d'entreprise.

Authentification multi-facteurs

Applications d'authentification TOTP, SMS, e-mail et clés d'accès FIDO2 WebAuthn avec des politiques adaptatives qui s'ajustent en fonction des signaux de risque.

Multi-locataire par conception

Isolez les utilisateurs, les applications et les configurations dans des locataires distincts pour la multi-location SaaS, la séparation des clients d'agence ou les comptes partenaires B2B.

Pages de connexion thématisables

Personnalisez les pages hébergées de connexion, d'inscription et de gestion de compte avec les couleurs de votre marque, vos logos et votre texte via un éditeur de modèles Mustache.

API REST pour tout

Chaque opération dans l'interface utilisateur d'administration est également disponible via une API REST documentée et des bibliothèques clientes dédiées pour Java, Node, Python, Go, et plus encore.

Pourquoi exécuter FusionAuth sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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