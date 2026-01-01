Déploiement de Flame en un clic.
Page d'accueil auto-hébergée et tableau de bord pour votre serveur personnel et vos services homelab.
Choisissez un forfait VPS pour Flame
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Flame
Flame est une page de démarrage auto-hébergée qui transforme votre serveur en un centre organisé pour toutes vos applications et vos favoris. Tout est géré via une interface graphique intégrée — pas de fichiers de configuration à modifier, pas de redémarrages nécessaires. Ajoutez des applications, organisez vos favoris et personnalisez l'apparence entièrement depuis le navigateur.
Contrairement aux services de tableau de bord hébergés, Flame s'exécute entièrement sur votre propre VPS, gardant votre inventaire de services et vos favoris privés. Son intégration d'étiquettes Docker découvre automatiquement les conteneurs en cours d'exécution, de sorte que votre tableau de bord reste à jour à mesure que vous déployez de nouveaux services.
Caractéristiques principales de Flame
Gestion basée sur l'interface graphique
Ajouter, mettre à jour et supprimer des applications et des signets directement depuis l'interface web sans modifier aucun fichier de configuration.
Docker auto-découverte
Détecte automatiquement les conteneurs en cours d'exécution en lisant les étiquettes Docker, maintenant votre tableau de bord synchronisé avec les services déployés.
Recherche intégrée
La barre de recherche intégrée prend en charge 11 moteurs de recherche web et filtre les applications locales et les favoris en temps réel.
Thèmes personnalisés
Choisissez parmi 15 thèmes de couleurs intégrés ou créez le vôtre avec l'éditeur de thème personnalisé et les remplacements CSS.
Widget météo
Affichez les conditions météorologiques en direct sur votre tableau de bord à l'aide d'une clé API météo gratuite et de vos coordonnées de localisation.
Pourquoi exécuter Flame sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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