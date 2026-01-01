Flame est une page de démarrage auto-hébergée qui transforme votre serveur en un centre organisé pour toutes vos applications et vos favoris. Tout est géré via une interface graphique intégrée — pas de fichiers de configuration à modifier, pas de redémarrages nécessaires. Ajoutez des applications, organisez vos favoris et personnalisez l'apparence entièrement depuis le navigateur.

Contrairement aux services de tableau de bord hébergés, Flame s'exécute entièrement sur votre propre VPS, gardant votre inventaire de services et vos favoris privés. Son intégration d'étiquettes Docker découvre automatiquement les conteneurs en cours d'exécution, de sorte que votre tableau de bord reste à jour à mesure que vous déployez de nouveaux services.