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Plateforme de gestion des vulnérabilités open source qui centralise les résultats de sécurité et simplifie la remédiation pour les équipes de sécurité.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Faraday

Faraday est une plateforme de gestion des vulnérabilités de niveau entreprise qui offre aux équipes de sécurité un espace de travail unifié pour découvrir, suivre et corriger les vulnérabilités sur l'ensemble de leur infrastructure. Elle s'intègre à plus de 80 outils de sécurité, important et normalisant automatiquement les données d'analyse provenant de divers scanners et frameworks de test afin que les équipes puissent se concentrer sur l'analyse plutôt que sur la manipulation manuelle des données.

L'auto-hébergement de Faraday sur votre VPS garantit que les résultats de sécurité sensibles et les pistes d'audit restent sous votre contrôle total — répondant aux exigences strictes de conformité pour le traitement des données de vulnérabilité tout en offrant des capacités d'entreprise sans les coûts récurrents des plateformes basées sur le cloud.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Faraday

Plus de 80 intégrations d'outils

Importe et normalise automatiquement les données de vulnérabilité provenant de scanners et de frameworks de test conformes aux normes de l'industrie, éliminant ainsi l'agrégation manuelle des données.

Collaboration d'équipe

Les espaces de travail multi-utilisateurs avec contrôle d'accès basé sur les rôles permettent aux équipes de sécurité de collaborer sur les évaluations et de suivre la responsabilité de la remédiation en temps réel.

Priorisation des risques

Le moteur intégré de notation et de priorisation des risques aide les équipes à concentrer leurs efforts de remédiation sur les vulnérabilités qui représentent la plus grande menace réelle.

Rapports de conformité

Les modèles de rapport personnalisés et les pistes d'audit aident les responsables de la conformité à démontrer les améliorations de la posture de sécurité et à satisfaire aux exigences réglementaires.

API REST

Une API REST complète permet l'intégration avec les pipelines CI/CD et les outils SIEM, permettant aux équipes DevSecOps d'automatiser le suivi des vulnérabilités tout au long du SDLC.

Pourquoi exécuter Faraday sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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