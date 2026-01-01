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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Errbit

Errbit est un traqueur d'erreurs open-source conçu pour être un remplacement direct de l'API Airbrake. Tout notificateur compatible Airbrake — y compris le gem officiel pour Ruby et Rails, airbrake-js pour le navigateur et Node, et les bibliothèques communautaires pour Python, PHP, et plus encore — peut pointer vers votre instance Errbit au lieu d'un point de terminaison SaaS et commencer immédiatement à diffuser les exceptions, les traces de pile, et le contexte de la requête dans un tableau de bord unifié.

L'auto-hébergement d'Errbit sur un VPS permet de garder les traces de pile complètes, les détails des utilisateurs et les dumps de paramètres sous votre contrôle, plutôt que de confier des données de production sensibles à un service tiers. Errbit regroupe les notifications en double en des enregistrements d'erreurs uniques, prend en charge les règles de notification par application et s'intègre avec GitHub, GitLab et d'autres traqueurs de problèmes afin que les bugs passent directement de la production à votre flux de travail existant.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Errbit

Airbrake API compatible

Pointez n'importe quel notificateur Airbrake existant vers Errbit sans modifications de code — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP et les bibliothèques communautaires fonctionnent tous prêts à l'emploi.

Regroupement d'erreurs intelligent

L'empreinte numérique configurable déduplique les exceptions identiques à travers les déploiements, les environnements et les instances afin que vous agissiez sur les causes profondes au lieu du bruit répété.

Isolation multi-applications

Suivez les erreurs de nombreux services dans une seule instance Errbit, avec des environnements par application, des observateurs, des seuils de notification et des contrôles d'accès.

Intégration du suivi des problèmes

Créez des problèmes GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine et Trac directement à partir d'une erreur Errbit pour maintenir la visibilité des bugs de production dans votre flux de travail existant.

Connexion OAuth et LDAP

Authentifiez les utilisateurs via GitHub, Google ou LDAP et provisionnez des comptes depuis votre organisation GitHub sans gérer un magasin d'identités distinct.

Alertes par courriel et webhook

Notifier les observateurs par e-mail en fonction de seuils d'occurrence configurables et envoyer des avis à Slack, HipChat, Campfire ou des webhooks personnalisés pour les équipes qui privilégient le chat.

Pourquoi exécuter Errbit sur Hostinger

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Herriman
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