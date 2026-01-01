Déployer Errbit en une installation en un clic.
Collecteur d'erreurs auto-hébergé compatible Airbrake pour les applications Ruby, Rails, Python, JavaScript et PHP.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Errbit
Errbit est un traqueur d'erreurs open-source conçu pour être un remplacement direct de l'API Airbrake. Tout notificateur compatible Airbrake — y compris le gem officiel pour Ruby et Rails, airbrake-js pour le navigateur et Node, et les bibliothèques communautaires pour Python, PHP, et plus encore — peut pointer vers votre instance Errbit au lieu d'un point de terminaison SaaS et commencer immédiatement à diffuser les exceptions, les traces de pile, et le contexte de la requête dans un tableau de bord unifié.
L'auto-hébergement d'Errbit sur un VPS permet de garder les traces de pile complètes, les détails des utilisateurs et les dumps de paramètres sous votre contrôle, plutôt que de confier des données de production sensibles à un service tiers. Errbit regroupe les notifications en double en des enregistrements d'erreurs uniques, prend en charge les règles de notification par application et s'intègre avec GitHub, GitLab et d'autres traqueurs de problèmes afin que les bugs passent directement de la production à votre flux de travail existant.
Caractéristiques principales de Errbit
Airbrake API compatible
Pointez n'importe quel notificateur Airbrake existant vers Errbit sans modifications de code — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP et les bibliothèques communautaires fonctionnent tous prêts à l'emploi.
Regroupement d'erreurs intelligent
L'empreinte numérique configurable déduplique les exceptions identiques à travers les déploiements, les environnements et les instances afin que vous agissiez sur les causes profondes au lieu du bruit répété.
Isolation multi-applications
Suivez les erreurs de nombreux services dans une seule instance Errbit, avec des environnements par application, des observateurs, des seuils de notification et des contrôles d'accès.
Intégration du suivi des problèmes
Créez des problèmes GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine et Trac directement à partir d'une erreur Errbit pour maintenir la visibilité des bugs de production dans votre flux de travail existant.
Connexion OAuth et LDAP
Authentifiez les utilisateurs via GitHub, Google ou LDAP et provisionnez des comptes depuis votre organisation GitHub sans gérer un magasin d'identités distinct.
Alertes par courriel et webhook
Notifier les observateurs par e-mail en fonction de seuils d'occurrence configurables et envoyer des avis à Slack, HipChat, Campfire ou des webhooks personnalisés pour les équipes qui privilégient le chat.
Pourquoi exécuter Errbit sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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