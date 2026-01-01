Déployer EmonCMS en installation en un clic.
Application web open-source pour l'enregistrement et la visualisation des données de capteurs d'énergie, de température et environnementaux au fil du temps.
Choisissez un forfait VPS pour EmonCMS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec EmonCMS
EmonCMS est le backend open-source du projet OpenEnergyMonitor, conçu spécifiquement pour les données énergétiques, de température et environnementales en séries chronologiques. Contrairement aux tableaux de bord généralistes, chaque composant — des pipelines de traitement des entrées aux moteurs de stockage PHPFina et PHPTimeSeries — est optimisé pour des années de données de capteurs haute résolution sur du matériel modeste.
L'auto-hébergement d'EmonCMS sur un VPS maintient les mesures domestiques, solaires, de pompe à chaleur et IoT entièrement sous votre contrôle, sans limites par flux ni abonnements cloud. La pile MQTT broker, MariaDB et Redis incluse accepte les données d'emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant et de tout capteur compatible HTTP ou MQTT.
Caractéristiques principales de EmonCMS
Flux de séries temporelles
Les moteurs PHPFina et PHPTimeSeries personnalisés stockent des années de relevés de capteurs haute résolution beaucoup plus efficacement qu'une base de données SQL générale.
Entrées MQTT et HTTP
Recevez des données d'emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant, ou de tout appareil pouvant publier MQTT ou appeler une API HTTP.
Traitement des entrées
Enchaîner les conversions d'unités, les accumulateurs puissance-énergie, les limites de débit et les flux virtuels sans écrire de code ni de scripts externes.
Tableaux de bord et graphiques
Éditeur de tableau de bord par glisser-déposer avec des graphiques multi-séries, des jauges et des graphiques à barres pour la visualisation en temps réel et historique des données de capteurs.
Applications pour la consommation d'énergie
Les applications préconfigurées pour le solaire photovoltaïque, les pompes à chaleur, les véhicules électriques et la consommation domestique révèlent des aperçus sans configuration manuelle.
API REST et exportations
Lisez et écrivez tous les flux via une API REST documentée et exportez les données CSV brutes pour une analyse ou une sauvegarde hors ligne.
Pourquoi exécuter EmonCMS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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