Déployer Dograh en un clic.
Plateforme open source sans code pour créer et déployer des agents vocaux d'IA en quelques minutes, avec la prise en charge de plus de 30 langues.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Dograh
Dograh est une plateforme no-code gratuite et open source qui vous permet de créer et de déployer des agents vocaux basés sur l'IA sans écrire une seule ligne de code. Son interface glisser-déposer vous permet de passer du concept à un agent vocal opérationnel et prêt pour la production en moins de dix minutes, avec la prise en charge de plus de 30 langues, des analyses en temps réel et un routage d'appels intelligent intégrés dès le départ.
L'auto-hébergement de Dograh sur votre VPS conserve toutes les données de conversation, les enregistrements et les interactions client sur votre propre infrastructure, ce qui est essentiel pour la conformité au RGPD et pour les secteurs ayant des exigences strictes en matière de résidence des données. Les composants PostgreSQL, Redis et MinIO inclus offrent les performances de stockage et de mise en cache qu'exigent les interactions vocales à faible latence.
Caractéristiques principales de Dograh
Créateur d'agent sans code
Les flux de travail par glisser-déposer permettent aux utilisateurs non techniques de concevoir des flux de conversation vocale complets sans écrire de code.
Prise en charge de plus de 30 langues
La synthèse et la reconnaissance vocales multilingues natives permettent des interactions client dans la langue que vos utilisateurs préfèrent.
Routage intelligent des appels
Les demandes complexes sont automatiquement transmises à des agents humains, tandis que l'IA gère efficacement les requêtes de routine.
Analyse en temps réel
Les tableaux de bord en direct affichent les métriques de conversation, les taux de complétion et les performances des agents pour une optimisation continue.
Architecture axée sur la confidentialité
Toutes les données de conversation restent sur votre infrastructure, ce qui facilite le respect des exigences de conformité au RGPD et aux normes de l'industrie.
Pourquoi exécuter Dograh sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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