Déployer Dialoqbase en un clic.
Générateur de chatbot auto-hébergé avec une base de connaissances privée et des fournisseurs de modèles de langage et d'intégration modulaires.
Choisissez un forfait VPS pour Dialoqbase
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Dialoqbase
Dialoqbase est une plateforme open-source pour créer des chatbots personnalisés basés sur votre propre base de connaissances. Les documents, sites web, PDF, dépôts GitHub, transcriptions audio et vidéo peuvent être ingérés et indexés à l'aide de PostgreSQL avec pgvector, puis interrogés via n'importe quel modèle linguistique pris en charge — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, ou une instance d'IA locale auto-hébergée. Changer de fournisseur ne nécessite pas de réindexer vos sources.
L'auto-hébergement de Dialoqbase sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle de vos documents propriétaires, de l'historique des conversations et des clés API des fournisseurs, sans frais par message ni dépendance vis-à-vis d'un SaaS tiers. Les intégrations de canaux intégrées vous permettent de publier le même bot sur Telegram, Discord, WhatsApp ou un widget web intégrable.
Caractéristiques principales de Dialoqbase
Base de connaissances privée
Ingérez des PDF, des sites web, des sitemaps, des documents Word, des dépôts GitHub, du texte brut et des transcriptions audio ou vidéo pour ancrer chaque bot dans vos propres données.
LLMs multi-fournisseurs
Basculez entre OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama et l'IA locale sans réindexer vos sources ni réécrire vos invites.
Recherche vectorielle Postgres
Les plongements vectoriels résident dans PostgreSQL avec pgvector, ainsi une seule base de données alimente les métadonnées, l'historique des conversations et la recherche de similarité.
Intégrations de canaux
Publier le même bot sur Telegram, Discord, WhatsApp, ou un widget web intégrable à partir d'une configuration unique.
Widget web intégrable
Insérez une courte balise de script dans n'importe quel site pour servir votre bot comme un widget de chat flottant sans écrire de code front-end.
Accès à l'API REST
Une API REST vous permet de déclencher des conversations, de vous réentraîner sur de nouvelles sources et d'acheminer les réponses dans des applications et des automatisations personnalisées.
Pourquoi exécuter Dialoqbase sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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