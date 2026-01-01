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Générateur de wiki IA open-source qui transforme n'importe quel dépôt GitHub, GitLab ou Bitbucket en un site de documentation interactif.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec DeepWiki Open

DeepWiki Open est une implémentation auto-hébergeable du concept original de DeepWiki qui transforme automatiquement les dépôts de code publics ou privés en wikis magnifiquement organisés et navigables. Il analyse votre base de code, génère des explications complètes de l'architecture et des modules, et rend des diagrammes interactifs montrant comment les composants se connectent — économisant aux équipes des heures de travail de documentation manuelle.

L'auto-hébergement de DeepWiki Open maintient le code source propriétaire, les embeddings et la documentation générée sur l'infrastructure que vous contrôlez. Vous utilisez vos propres clés de fournisseur LLM pour Google Gemini, OpenAI ou OpenRouter, de sorte que vous ne payez que pour l'inférence que vous utilisez et évitez d'envoyer des dépôts privés via un SaaS tiers.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de DeepWiki Open

Génération automatique de wiki

Pointez-le vers n'importe quel dépôt GitHub, GitLab ou Bitbucket et obtenez un wiki structuré et multi-pages sans écrire une seule ligne de documentation à la main.

Diagrammes d'architecture visuelle

Les diagrammes Mermaid sont générés en parallèle du texte pour visualiser le flux de données, les relations entre modules et les chemins d'appel, afin que les lecteurs puissent comprendre la base de code plus rapidement.

Apportez votre propre LLM

Connectez les modèles Google Gemini, OpenAI, OpenRouter ou Ollama locaux afin de contrôler à la fois la qualité du modèle et le coût par jeton.

Prise en charge des dépôts privés

Authentifiez-vous avec des jetons d'accès personnels pour analyser les dépôts privés sur l'infrastructure que vous possédez, en gardant le code propriétaire hors des services tiers.

Fonctionnalité de questions intégrée

Interrogez le dépôt indexé en langage naturel avec une génération augmentée par récupération qui ancre les réponses dans du code source réel, et non des suppositions hallucinées.

Contrôle d'accès facultatif

Exiger un code d'autorisation pour restreindre l'accès au générateur de wiki lorsqu'il est exécuté sur un domaine accessible publiquement.

Pourquoi exécuter DeepWiki Open sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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