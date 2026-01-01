Déployer dashdot avec une installation en un clic.
Tableau de bord de serveur minimaliste affichant les statistiques en temps réel du CPU, de la RAM, du stockage et du réseau avec un design glassmorphic moderne.
Choisissez un forfait VPS pour dashdot
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec dashdot
dashdot est un tableau de bord de serveur léger et open-source conçu pour les auto-hébergeurs qui souhaitent une belle vue d'ensemble des données vitales de leur VPS. Contrairement aux piles de surveillance complètes qui nécessitent des bases de données, des agents et une configuration complexe, dashdot fonctionne comme un conteneur unique — déployez-le et votre charge CPU, l'utilisation de la RAM, la capacité de stockage et le débit réseau apparaissent instantanément sans aucune configuration.
L'interface glassmorphique est conçue pour être épinglée dans un onglet de navigateur ou affichée sur un écran mural. Parce qu'il lit les métriques système directement depuis l'hôte, tout reste sur votre propre infrastructure — pas de télémétrie externe, pas de comptes requis, aucune donnée ne quitte votre serveur.
Caractéristiques principales de dashdot
Métriques système en temps réel
La charge CPU en direct, l'utilisation de la RAM, la capacité de stockage et le débit réseau se mettent à jour en continu afin que vous puissiez toujours voir l'état actuel de votre serveur en un coup d'œil.
Déploiement sans configuration
Pas de base de données, pas d'agents, pas d'assistant de configuration — un conteneur démarre et les statistiques de votre serveur apparaissent immédiatement sans aucune configuration manuelle.
Surveillance de la température du CPU
Les capteurs de température du matériel sont lus directement depuis l'hôte, vous alertant précocement des problèmes thermiques avant qu'ils n'affectent les performances.
Design glassmorphique
L'interface utilisateur en verre dépoli est conçue pour être épinglée dans un onglet de navigateur ou affichée sur un moniteur dédié comme tableau de bord d'état de serveur en direct.
Empreinte légère
dashdot utilise un minimum de CPU et de RAM, de sorte que la surcharge de surveillance n'affecte pas de manière significative les ressources qu'il mesure.
Pourquoi exécuter dashdot sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.