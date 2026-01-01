Déploiement de CVAT en un clic.
Outil web open-source pour annoter des images et des vidéos à grande échelle pour les équipes de vision par ordinateur.
Choisissez un forfait VPS pour CVAT
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec CVAT
CVAT (Computer Vision Annotation Tool) est une plateforme d'annotation basée sur navigateur, conçue spécifiquement pour l'étiquetage d'images, de vidéos et de nuages de points 3D utilisés pour entraîner des modèles de vision par ordinateur. Contrairement aux applications d'étiquetage généralistes, chaque fonctionnalité est optimisée pour le flux de travail des ingénieurs ML : interpolation d'images clés pour la vidéo, segmentation semi-automatique, pré-étiquetage assisté par modèle, et pipelines de révision/AQ pour les équipes d'annotateurs distribuées.
L'auto-hébergement de CVAT sur votre propre VPS maintient les ensembles de données d'entraînement, les images brutes et les métadonnées de projet au sein de votre infrastructure plutôt que de télécharger des données sensibles vers un SaaS tiers. Développé à l'origine par Intel et maintenant maintenu par CVAT.ai, il alimente les pipelines d'étiquetage de milliers d'équipes de vision par ordinateur dans le monde entier.
Caractéristiques principales de CVAT
Étiquetage d'images et de vidéos
Boîtes englobantes, polygones, polylignes, points clés, cuboïdes et masques sémantiques sur les images fixes et les séquences vidéo avec interpolation d'images clés.
Annotation assistée par l'IA
La segmentation interactive, le pré-étiquetage assisté par modèle et la prise en charge du suivi réduisent le nombre de clics manuels en exécutant des modèles de détection et de type SAM en ligne.
Flux de travail d'équipe
Hiérarchie des projets, des tâches et des emplois avec des rôles d'annotateur, de réviseur et de gestionnaire, ainsi que des rapports de contrôle qualité pour les équipes d'étiquetage distribuées.
Formats de jeux de données ouverts
Importer et exporter COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images, et une douzaine d'autres formats de jeu de données prêts à l'emploi.
Qualité et consensus
Les rapports de qualité intégrés, la comparaison avec la vérité terrain et les tâches de consensus détectent la dérive d'annotation avant que les mauvaises étiquettes n'atteignent l'entraînement du modèle.
REST API et SDK
Une API REST complète et un SDK Python officiel, ainsi qu'une CLI, vous permettent d'intégrer CVAT dans les pipelines MLOps existants et d'automatiser les opérations sur les jeux de données.
Pourquoi exécuter CVAT sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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