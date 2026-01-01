CoreControl est un tableau de bord d'infrastructure auto-hébergé qui offre aux équipes et aux individus une vue unifiée de leur parc de serveurs. Il suit les détails du matériel serveur, surveille la disponibilité des applications avec l'historique de disponibilité, génère des schémas de flux réseau et affiche des métriques CPU, RAM et disque en temps réel, collectées par un agent compagnon léger.

Contrairement aux services de surveillance hébergés, CoreControl s'exécute entièrement sur votre propre VPS et stocke toutes les données dans une base de données PostgreSQL locale. Les équipes peuvent organiser les serveurs et les applications en groupes, attribuer des rôles de Propriétaire, Administrateur ou Utilisateur, et suivre la santé de l'infrastructure sans envoyer de données à des services tiers.