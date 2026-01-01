Déployer CoreControl en un clic.
Tableau de bord d'infrastructure auto-hébergé pour la gestion des serveurs, la surveillance de la disponibilité des applications et la visualisation de votre topologie réseau.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec CoreControl
CoreControl est un tableau de bord d'infrastructure auto-hébergé qui offre aux équipes et aux individus une vue unifiée de leur parc de serveurs. Il suit les détails du matériel serveur, surveille la disponibilité des applications avec l'historique de disponibilité, génère des schémas de flux réseau et affiche des métriques CPU, RAM et disque en temps réel, collectées par un agent compagnon léger.
Contrairement aux services de surveillance hébergés, CoreControl s'exécute entièrement sur votre propre VPS et stocke toutes les données dans une base de données PostgreSQL locale. Les équipes peuvent organiser les serveurs et les applications en groupes, attribuer des rôles de Propriétaire, Administrateur ou Utilisateur, et suivre la santé de l'infrastructure sans envoyer de données à des services tiers.
Caractéristiques principales de CoreControl
Inventaire du matériel serveur
Ajoutez et organisez tous vos serveurs avec les spécifications matérielles, les indicateurs d'état et des liens rapides vers les panneaux de gestion à partir d'un tableau de bord unique.
Surveillance de la disponibilité de l'application
Suivez si les services auto-hébergés sont actifs ou inactifs en temps réel, avec des enregistrements de disponibilité historiques et des alertes de notification.
Agent de métriques léger
Un agent compagnon basé sur Go collecte l'utilisation du CPU, de la RAM et du disque de chaque serveur et envoie les métriques au tableau de bord central sans dépendances lourdes.
Visualisation réseau
Générez des organigrammes visuels de réseau pour documenter et comprendre comment vos serveurs et services s'interconnectent au sein de votre infrastructure.
Rôles et accès de l'équipe
Invitez les membres de l'équipe et attribuez les rôles de Propriétaire, Administrateur ou Utilisateur pour contrôler qui peut gérer l'infrastructure et consulter les rapports de surveillance.
Pourquoi exécuter CoreControl sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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