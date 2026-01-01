Déployer Coai en une installation en un clic.
Plateforme d'agrégation d'IA auto-hébergée unifiant OpenAI, Claude, Gemini et plus de 20 fournisseurs avec gestion multi-utilisateurs et quotas d'utilisation.
Choisissez un forfait VPS pour Coai
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Coai
Coai (Chat Nio) est une plateforme d'agrégation d'IA open-source qui regroupe OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen et plus de 20 autres fournisseurs de modèles linguistiques derrière une interface hébergée unique. Il va au-delà d'une simple interface utilisateur de chat en ajoutant des niveaux d'abonnement, des quotas de jetons par utilisateur, l'émission de clés API et la facturation de l'utilisation — ce qui le rend pratique pour les équipes qui ont besoin d'offrir un accès contrôlé aux LLM à plusieurs utilisateurs sans exposer les clés des fournisseurs en amont.
L'auto-hébergement de Coai sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les modèles disponibles, la quantité que chaque niveau d'utilisateur peut consommer et l'aspect de votre dépense totale en API — sans payer de frais par siège à un service d'agrégation géré.
Caractéristiques principales de Coai
Agrégation multi-fournisseurs
Connectez OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen et plus de 20 fournisseurs via une seule plateforme et permettez aux utilisateurs de basculer entre eux depuis une interface unique.
Niveaux d'abonnement utilisateur
Définissez des plans d'abonnement gratuits et payants avec des quotas de jetons par niveau, contrôlant la quantité que chaque groupe d'utilisateurs peut consommer sur tous les fournisseurs configurés.
Émission de clé API
Fournissez des clés API à vos utilisateurs afin qu'ils puissent accéder aux modèles configurés de manière programmatique — sans jamais exposer les identifiants de votre fournisseur en amont.
Suivi de l'utilisation et de la facturation
Surveillez la consommation de jetons par utilisateur et les coûts estimés en temps réel, avec des limites configurables pour éviter les dépassements de budget inattendus.
Place de marché de modèles
Les utilisateurs découvrent et sélectionnent parmi tous les fournisseurs configurés via un sélecteur de modèle intégré, avec prise en charge de l'appel de fonctions et de la génération d'images, le cas échéant.
Pourquoi exécuter Coai sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.