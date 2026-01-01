Déployer Chroma en une installation en un clic.
Base de données vectorielle open source pour les applications d'IA, la recherche sémantique et les pipelines de génération augmentée par récupération.
Choisissez un forfait VPS pour Chroma
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Chroma
Chroma est une base de données d'embeddings open source conçue spécifiquement pour les applications d'IA qui nécessitent de stocker, d'indexer et d'interroger des embeddings vectoriels de haute dimension. Elle s'intègre nativement avec LangChain, LlamaIndex et le SDK OpenAI, ce qui en fait le moyen le plus rapide d'ajouter des capacités de recherche sémantique et de génération augmentée par récupération (RAG) à n'importe quelle application sans avoir à construire une infrastructure vectorielle personnalisée.
L'auto-hébergement de Chroma sur votre VPS vous permet de garder le contrôle sur vos embeddings, vos données documentaires et vos modèles de requête, sans frais par requête et avec la flexibilité d'ajuster les ressources à mesure que votre collection évolue.
Caractéristiques principales de Chroma
RAG Pipeline Prêt
Conçu comme la couche de récupération pour les applications LLM, afin que vous puissiez ancrer les réponses du modèle dans vos propres documents avec un travail d'intégration minimal.
Intégrations de frameworks
La prise en charge native de LangChain, LlamaIndex et du SDK OpenAI signifie que votre code d'IA existant se connecte à Chroma avec seulement quelques lignes de configuration.
Filtrage des métadonnées
Combinez la recherche de similarité vectorielle avec des filtres de métadonnées structurées pour affiner les résultats par date, catégorie ou tout autre attribut personnalisé sans post-traitement.
Plusieurs métriques de distance
Choisissez la similarité cosinus, la distance L2 ou le produit scalaire par collection pour correspondre à la métrique avec laquelle votre modèle d'intégration a été entraîné, afin d'obtenir des résultats précis.
Stockage persistant
Les embeddings et les index survivent aux redémarrages et aux mises à jour, ainsi votre base de connaissances reste intacte sans avoir à réingérer les documents après chaque modification de déploiement.
Pourquoi exécuter Chroma sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.