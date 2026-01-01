Déployer Checkmk en une installation en un clic.
Supervision complète de l'infrastructure avec découverte automatique, vérifications sans agent, tableaux de bord et alertes pour les serveurs, les réseaux et les charges de travail cloud.
Choisissez un forfait VPS pour Checkmk
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Checkmk
Checkmk est une plateforme complète de surveillance d'infrastructure et d'applications qui combine des plugins compatibles Nagios avec une interface utilisateur web moderne, la découverte automatique de services et des tableaux de bord intégrés. L'édition communautaire (anciennement Raw Edition) est entièrement open source et inclut le moteur de surveillance complet, les récepteurs d'agents, le routage des notifications et les fonctionnalités de reporting utilisés par des dizaines de milliers d'organisations pour surveiller les serveurs, les commutateurs, les hôtes de virtualisation et les charges de travail cloud à partir d'un tableau de bord unique.
L'auto-hébergement de Checkmk sur votre VPS maintient chaque identifiant, nom d'hôte et métrique au sein de votre propre infrastructure. La découverte automatique scanne les hôtes lors du premier enregistrement et propose les contrôles de service appropriés pour le système d'exploitation et les logiciels détectés, réduisant considérablement le temps de configuration par rapport à la configuration manuelle de chaque métrique.
Caractéristiques principales de Checkmk
Découverte automatique des services
Ajoutez un hôte et Checkmk l'inspecte pour le système d'exploitation, les services, les systèmes de fichiers, les interfaces réseau et les logiciels, proposant automatiquement les bonnes vérifications de surveillance.
Vérifications avec et sans agent
Surveillez les serveurs via des agents légers sur Linux, Windows et Unix, ou utilisez SNMP, IPMI, les API REST et des dizaines d'intégrations pour les commutateurs, les hyperviseurs et les services cloud.
Tableaux de bord et rapports
Les vues préconfigurées couvrent la vue d'ensemble des hôtes, l'état des problèmes, les graphiques de performance et les rapports SLA, avec un éditeur graphique pour les tableaux de bord et les notifications personnalisés.
Alertes intelligentes
Routage des notifications avec des règles d'escalade, des heures de silence sensibles aux plages horaires, une diffusion multi-canal et des modèles personnalisables par groupe d'hôtes et par équipe.
Supervision distribuée
Déployez sur plusieurs sites avec une administration centrale, des serveurs satellites distants et une réplication de configuration synchronisée sur plusieurs zones géographiques.
Pourquoi exécuter Checkmk sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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