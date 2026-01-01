Déployer Checkcle avec une installation en un clic.
Plateforme open source de surveillance en temps réel de la disponibilité, de l'infrastructure et du suivi SSL, avec des pages de statut publiques.
Choisissez un forfait VPS pour Checkcle
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Checkcle
Checkcle est une plateforme de surveillance complète qui offre aux équipes DevOps et aux administrateurs système une visibilité unifiée sur les sites web, les API, les serveurs et les certificats SSL à partir d'un tableau de bord auto-hébergé unique. Il surveille les points de terminaison HTTP, TCP, DNS et ping ainsi que les métriques des serveurs Linux et Windows — CPU, RAM, disque et réseau — le tout en temps réel.
Contrairement aux outils de surveillance SaaS qui facturent par moniteur ou par utilisateur, l'auto-hébergement de Checkcle sur votre propre VPS signifie des moniteurs illimités, une propriété totale des données et aucun frais récurrent. Des pages de statut publiques et des alertes multi-canaux via Telegram, Slack, Discord, Email et Matrix tiennent votre équipe et vos utilisateurs informés en cas d'incident.
Caractéristiques principales de Checkcle
Surveillance de la disponibilité
Surveillez les points de terminaison HTTP, TCP, DNS et ping avec des intervalles configurables, le suivi du temps de réponse et des alertes instantanées en cas de panne.
Métriques d'infrastructure de serveur
Suivez l'utilisation du CPU, de la RAM, du disque et du réseau sur les serveurs Linux et Windows grâce à l'installation d'un agent léger en une seule ligne.
SSL et Suivi de domaine
Surveillez l'expiration des certificats SSL et le statut du domaine pour éviter les pannes inattendues causées par des certificats expirés ou mal configurés.
Pages de statut public
Partagez le statut opérationnel en direct avec les utilisateurs et les parties prenantes via des pages de statut publiques personnalisables.
Alertes multicanal
Envoyer des notifications d'incident vers Telegram, Slack, Discord, Email et Matrix avec des modèles d'alerte personnalisables.
Pourquoi exécuter Checkcle sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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